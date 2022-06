બેતિયાઃ બેતિયામાં જીવતો સળગી ગયો એક વ્યક્તિ, બિહારના બેતિયા (Sirisia Police Station ) જિલ્લામાં 11 હજાર વોલ્ટનો વાયર તૂટવાથી અને પડી જવાને કારણે એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત (Man Died In Bettiah) થયું છે. એવું કહેવાય છે કે, બુધવારે સવારે 11 હજાર વોલ્ટનો હાઇ ટેન્શન વાયર (11 Thousand Volt Wire Fell) તેમના પર પડ્યો (Man burnt alive In Bettiah). તે દરમિયાન તે વ્યક્તિ તેના દરવાજે બેઠો હતો. હાઈ ટેન્શન વાયર પડી જવાથી યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. જેનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. ઘટના બેતિયા જિલ્લાના સિરિસિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મુશારી સેનવરિયા પંચાયતના વોર્ડ નંબર 10ના કુર્મી ટોલા ગામની છે.

બિહારઃ વૃદ્ધ પર 11 હજાર વોલ્ટનો વાયર પડ્યો, જીવતો સળગી ગયો

કરંટ લાગવાથી એક વ્યક્તિનું મોત: "મુશહારી સેનવરિયા પંચાયતના કુર્મી ટોલા ગામમાં વીજ કરંટ લાગવાથી એક વ્યક્તિનું મોત (death in betia due to current) થયું છે. મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે બેતિયા જીએમસીએચમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. આ મામલે એફઆઈઆર નોંધીને આગળની કાર્યવાહી (one person died due to electrocution) કરવામાં આવી રહી છે." - વિકાસ કુમાર તિવારી, સિરિસિયા ઓ.પી.ના ઈન્ચાર્જ એસ

મૃતદેહ બળીને રાખ થઈ ગયોઃ ભૂતિ પ્રસાદનું શરીર ધુમાડામાં સળગી (Death by burning alive in Bettiah) રહ્યું હતું ત્યારે હાઈ ટેન્શન વાયરમાં કરંટ લાગવાને કારણે નજીક જવાની કોઈની હિંમત થઈ ન હતી. દરમિયાન, ગામલોકોએ વિજળી વિભાગ અને સ્થાનિક સિરિસિયા ઓપી ઈન્ચાર્જને અકસ્માત અંગે જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં જ વિદ્યુત વિભાગના કર્મચારીઓ અને સિરિસિયા ઓપીના પ્રભારી વિકાસ કુમાર તિવારી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પાવર સ્વીચ ઓફ કર્યા બાદ વાયર કાઢીને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.