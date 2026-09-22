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ગુજરાતના આંગણે 72મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ, રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે પુરસ્કારો કરાશે એનાયત, અનંત નાગને 2024નો દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ

72મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ
72મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ (X/@ PIB in Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 7:07 AM IST

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72nd National Film Awards: આજે 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ નર્મદાના એકતા નગર, કેવડિયા ખાતે 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ યોજાઈ રહ્યો છે. દેશના રાષ્ટ્રપતિ વર્ષ 2024 માટે ભારતીય સિનેમામાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને બિરદાવતા આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો પ્રદાન કરશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારતીય ફિલ્મ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ અનંત નાગને 2024નો દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર એનાયત કરાશે, આ ઉપરાંત શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મથી લઈને શ્રેષ્ઠ અભિનેતા અને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી સુધીની ઉત્કૃષ્ટ સિનેમેટિક સિદ્ધિઓ કેન્દ્રસ્થાને રહેશે. બીજી તરફ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ લઈને ફિલ્મ જગતની હસ્તીઓ નર્મદાના એકતાનગરમાં પહોંચી રહી છે, તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

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7:07 AM, 22 Sep 2026 (IST)

અનંત નાગને 2024નો દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર એનાયત કરાશે

ભારતીય ફિલ્મ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ અનંત નાગને 2024નો દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર એનાયત કરાશે, આ ઉપરાંત શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મથી લઈને શ્રેષ્ઠ અભિનેતા અને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી સુધીની ઉત્કૃષ્ટ સિનેમેટિક સિદ્ધિઓ કેન્દ્રસ્થાને રહેશે.

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72ND NATIONAL FILM AWARDS
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રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર 2026
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