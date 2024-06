અખિલ ભારતીય ગૌરક્ષા સમિતિના પ્રમુખ આશાબા વાઘેલા દ્વારા આજે રાજકોટ મનપાને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું...જાણો શું લખ્યું હતું આવેદનપત્રમાં - A petition was given in Rajkot

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Jun 15, 2024, 7:00 PM IST Follow Us