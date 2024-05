ETV Bharat / state

આ તે કેવી માં?? પોતાની સગી દીકરીને ક્રૂરતા પૂર્વક માર મારતો 2 વર્ષ જૂનો વિડિયો થયો વાયરલ, પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી - Mothers day

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 12, 2024, 10:11 AM IST | Updated : May 12, 2024, 10:19 AM IST

પોતાની સગી દીકરીને ક્રૂરતા પૂર્વક માર મારતો 2 વર્ષ જૂનો વિડિયો થયો વાયરલ ( Etv Bharat Gujarat )

Last Updated : May 12, 2024, 10:19 AM IST