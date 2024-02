US Strikes 3 Sites in Iraq: અમેરિકાએ ઈરાકમાં ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી લક્ષ્યાંકો પર હુમલો કર્યો

વોશિંગ્ટન: યુએસ ડિફેન્સ સેક્રેટરી લોયડ ઓસ્ટીને જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ મંગળવારે ઈરાકમાં ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદીઓને નિશાન બનાવીને ત્રણ નિશાનો પર હુમલો કર્યો (US strikes three facilities in Iraq) હતો. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ઈરાક અને સીરિયામાં અમેરિકન સૈનિકો પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાના જવાબમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે યુએસ સ્ટ્રાઇકમાં સીરિયાની સરહદ નજીક પશ્ચિમ ઇરાકમાં આતંકવાદી મથકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા (US strikes three facilities in Iraq) હતા.

ઓસ્ટીને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ બિડેનના નિર્દેશ પર, યુએસ સૈન્ય દળોએ ઈરાન સમર્થિત કટાઈબ હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી જૂથ અને ઈરાકમાં અન્ય ઈરાન-સાથી જૂથો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ત્રણ સુવિધાઓ સામે જરૂરી અને પ્રમાણસર હુમલા કર્યા. અમેરિકાએ કહ્યું કે આતંકવાદીઓએ અલ-અસદ એર બેઝ પર બે એકપક્ષીય હુમલાના ડ્રોનથી ગોળીબાર કર્યાના કલાકો બાદ આ હુમલા કરવામાં આવ્યા છે.

સ્ટોરેજ અને તાલીમ સ્થાનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા: આનાથી અમેરિકન સેવા સભ્યો ઘાયલ થયા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન થયું (US strikes three facilities in Iraq) છે. તેઓ આ વર્ષે એરપોર્ટ પર આતંકવાદીઓના સૌથી ગંભીર હુમલાને અનુસરી રહ્યા હતા. તેઓએ શનિવારે અમેરિકી સૈનિકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પશ્ચિમી ઇરાક સુવિધા પર ઘણી બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં જૂથના રોકેટ, મિસાઇલ અને પ્રિમપ્ટિવ સ્ટ્રાઇક ડ્રોન ક્ષમતાઓ માટે મુખ્યાલય, સ્ટોરેજ અને તાલીમ સ્થાનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.