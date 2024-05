ETV Bharat / entertainment

IPLના ભર્યા મેદાનમાં 'મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહી'નું ટ્રેલર રિલીઝ થશે? તારીખ નોધ કરી લો - Mr And Mrs Mahi First Look Trailer

May 11, 2024

મુંબઈ: બોલિવૂડની 'મિલી' જ્હાન્વી કપૂર ફરી એકવાર મોટા પડદા પર અજાયબી કરવા જઈ રહી છે. આ દિવસોમાં અભિનેત્રી તેની નવી ફિલ્મ મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહીને લઈને ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મમાં તે અભિનેતા રાજકુમાર રાવ સાથે જોવા મળશે. જ્હાન્વી અને રાજકુમાર રાવ ફિલ્મના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે, કારણ કે ફિલ્મ રિલીઝ થવામાં વધુ સમય બાકી નથી. આજે ફિલ્મના નિર્માતા કરણ જોહરે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહીના ટ્રેલરની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી છે. તે જ સમયે, જ્હાનવી કપૂરે ફિલ્મ મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહીના પ્રમોશનની પોતાની સુંદર તસવીરો શેર કરી છે, જેમાં એક વીડિયો પણ સામેલ છે. જ્હાનવી કપૂર 'માહી' સાથે રમતી જોવા મળી હતી: જ્હાનવી કપૂરે આજે 11 મેના રોજ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ તસવીરો અને વીડિયો શેર કર્યા હતા. આ તસવીરોના કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, સૈતામા મારી લાડકી છે અને તારી? આ કેપ્શનની સાથે જ્હાન્વીએ ત્રણ રેડ હાર્ટ ઇમોજી પણ શેર કર્યા છે. તે જ સમયે, આ તસવીરોમાં જ્હાન્વી કપૂર ઝેબ્રા સ્કર્ટ અને પર્પલ ટોપમાં જોવા મળી રહી છે અને તે તેની 'માહી' સાથે રમતી જોવા મળી રહી છે. 'મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહી': જ્હાનવી કપૂર અને રાજકુમાર રાવ સ્ટારર સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહીની વાત કરીએ તો તેનું નિર્દેશન સરન શર્માએ કર્યું છે. આ ફિલ્મની વાર્તા ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના જીવન પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ 31મી મેના રોજ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે અને ફિલ્મ મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહીનું ટ્રેલર ક્યારે અને ક્યાં રિલીઝ થવાનું છે તે જાણવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.