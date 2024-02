Brutal of untouchability: તમિલનાડુમાં અસ્પૃશ્યતાનો મામલો, નાળિયેરના છીપમાં પીવા માટે આપવામાં આવતી ચા, બેની ધરપકડ

ધર્મપુરી: તામિલનાડુમાં વૃદ્ધ મહિલા મજૂરો સાથે અસ્પૃશ્યતાનો મામલો સામે આવ્યો છે. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ફરિયાદ મુજબ, મજૂર તરીકે કામ કરતી વખતે, પીડિતોને પીવા માટે નાળિયેરના છીપમાં ચા આપવામાં આવી હતી જ્યારે માલિક પોતે ચાંદીના ગ્લાસમાં ચા પીતો (Brutal of untouchability by serving tea using coconut shell) હતો.

મહિલાઓને નાળિયેરના શેલમાં ચા આપવામાં આવી: સામે આવેલી માહિતી અનુસાર ધર્મપુરી જિલ્લાના મોરાપુરની બાજુમાં આર.ગોપીનાથમપટ્ટી નજીકના પલયમપલ્લી ગામની અનુસૂચિત સમુદાયની 5 વૃદ્ધ મહિલાઓ મજૂરી માટે મરાપ્પનાઈકેનપટ્ટી ગઈ હતી. એવું કહેવાય છે કે ભુવનેશ્વરનની ખેતીની જમીનમાં કામ કરતી વખતે, મિલકતની માલિક આ પાંચ મહિલાઓને નાળિયેરના શેલમાં ચા આપવામાં આવી હતી.

કોમ્બિનલ્લુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી: પીડિત ચેલ્લીએ કોમ્બિનલ્લુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેણીની ફરિયાદમાં, તેણીએ જણાવ્યું હતું કે અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયની પાંચ મહિલાઓ, જેઓ મજૂર તરીકે કામ કરવા ગઈ હતી, તેઓને નાળિયેરના શેલમાં ચા પીવડાવીને અપમાનિત કરવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે અરુરના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જગનાથનની આગેવાની હેઠળની પોલીસે ચા વિક્રેતા ધરાની અને સાસુ ચિન્નાથાઈ બંને સામે તપાસ હાથ ધરી હતી.

તપાસ પછી, ધારની અને ચિન્નાથાઈ વિરુદ્ધ અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ 2015 હેઠળ એસસી અને એસટી કલમ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. બાદમાં તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાંથી તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં સાલેમ સેન્ટ્રલ જેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.