নগাঁও, ১৯ আগষ্ট : দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অনীহা জন্মিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱকৰ । চৰকাৰে চলাব নোৱাৰিলে হাত দাঙি দিয়ক, ৰাইজৰ অনুষ্ঠান ৰাইজেই চলাব । নগাঁৱত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান (Special felicitation programme of AASU in Nagaon)ত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি (Government schools have not adequate infrastructure in Assam) । বহু বিদ্যালয়ত নাই বৈদ্যুতিক পাংখাৰ ব্যৱস্থা । নাই ডেস্ক-বেঞ্চ । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল অন্তগাঁথনিৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অনীহা জন্মিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকৰ । চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পর্যপ্ত সুবিধা প্ৰদানত ব্যৰ্থ চৰকাৰে (Govt fails to provide adequate facilities in government schools) এতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ দোহাই দি নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢকাৰ চেষ্টা কৰিছে ।

এই মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ (AASU central general secretary Shankarjyoti Barua) । শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি আছু নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ মন্তব্য, চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ৰাইজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা । বৰ্তমানৰ চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ সূচাৰুৰূপে চলাব নোৱাৰিলে হাত দাঙি দিয়ক । ৰাইজৰ অনুষ্ঠান ৰাইজেই চলাব । 'কা' আন্দোলন সন্দৰ্ভতো শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে (AASU secretary Shankarjyoti Baruah commented on CAA movement) ।

তেওঁ কয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অহিংসা আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আছে । 'কা' বেয়া পোৱা সকলোৱে নেতৃত্ব লওক 'কা'-বিৰোধী আন্দোলনৰ । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এতিয়া 'টি আৰ পি' । সেয়ে নিজৰ নিজৰ টি আৰ পি বঢ়াবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক একাংশই সমালোচনা কৰে বুলিও মন্তব্য কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ।

উল্লেখ্য, শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত (Nagaon District Library Auditorium) নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত নগাঁৱৰ কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

