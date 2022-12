মহানগৰীত অপৰাধ ৰোধত আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিলে খোদ ডিজিপিয়ে

গুৱাহাটী ,২৪ ডিচেম্বৰ: অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী(Guwahati becoming the crime hotspot) ৷ প্ৰতিদিনেই গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনক ভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে হত্যা, লুণ্ঠন, প্ৰৱঞ্চনা, চুৰি, ডকাইতি আদি ঘটনা(Crime rate increasing in Guwahati) ৷ স্মাৰ্ট বুলি জাহিৰ কৰি ফুৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই গিজগিজাই ফুৰিছে অপৰাধীয়ে ৷

গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধৰ ঘটনা:

গুৱাহাটী মহানগৰীত অস্বাভাৱিক ভাৱে বৃদ্ধি পোৱা এই অপৰাধজনীত ঘটনাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে খোদ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই(DGP Bhaskarjyoti Mahanta) ৷ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা বিধানসভা চৌহদত সংবাদমাধ্যমৰ আগত মহানগৰীত অপৰাধৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে((DGP on Guwahati Crime rate) ৷ অপৰাধৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা বুলি কলেও আত্মপক্ষ সমৰ্থনত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পৰিস্থিতি ইমান বেয়া হোৱা নাই’’ ৷

অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান:

অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কেতবোৰ বিশেষ অভিযান চলি আছে বুলিও সদৰী কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে(Operation against criminal in Guwahati) ৷ পৰিস্থিতি ভাল হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আদিৰ পৰা কিছু অপৰাধী গুৱাহাটীলৈ আহি অপৰাধ সংঘটিত কৰি পুনৰ ঘূৰি যায় ৷’’ বহিঃৰাজ্যৰ অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ সদৰী কৰে ৷ চোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শুকুৰবাৰে নিশাও আটক কৰা হৈছে প্ৰায় 100 চোৰক ৷’’

বনভোজৰ বতৰত দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা:

নৱবৰ্ষত বনভোজৰ সময়ত যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবেও প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই(Strict action to prevent road accident) ৷ নিয়ম উলংঘা কৰিলেই ভৰিব লাগিব জৰিমনা, সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ’ব আৰক্ষী ৷ অভিভাৱক সকলকো সচেতন হোৱাৰ আহ্বান DGPৰ ৷

এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত ডিজিপি:

ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা অপৰাধীৰ ওপৰত গুলীচলনা কৰা প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই প্ৰসংগত সকলো তথ্য বিধানসভাত দাখিল কৰা হৈছে(DGP on Encounter) ৷ ’’

