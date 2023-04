গুৱাহাটী, ৫ এপ্ৰিল : অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ বুধবাৰৰ দিনটো অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগক লৈ সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে (Assam Govt Budget Session 2023) । সদনত অসম চুক্তিক লৈ সৃষ্টি হোৱা হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ পাচতে প্ৰতিবাদ কৰি কংগ্ৰেছে শেষত প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাত সদন ত্যাগ কৰে (congress walk out from Assembly in question hours) ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "সদনত অসম চুক্তিৰ ৫নং দফা আৰু ৬নং দফাক লৈ মোৰ এটা মৌখিক প্ৰশ্ন আছিল । কিন্তু সদনত দিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেবাৰে সন্তুোষজনক নাছিল । নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে অসম চুক্তি উলংঘা কৰা সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দোহাই দি কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নাই বুলি ক'লে (Assam Accord issue in Assembly)।

আইনখনে অসম চুক্তি উলংঘা কৰা বিষয়টো চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পাইছে । তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে আই এম ডি টিৰ (IMDT) গইনা লৈছে, যিখন আইন ২০০৫ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে । আনহাতে, অসম চুক্তিৰ ৬নং দফাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে দায় সৰা মন্তব্য কৰিছে (clause six of Assam Accords) ।" তেওঁ লগতে কয় যে ১৯৮৫ চনতে হোৱা অসম চুক্তিক লৈ বিশেষকৈ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰি আহিছে । এই কাৰ্য ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ পৰিপন্থী বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । যাৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছে সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰকাল ত্যাগ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বুলি তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে, বিৰোধী দলপতিৰ মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পিচত পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দোষাৰোপ কৰে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক । অসম চুক্তি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নকৰিলে বুলি সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল জাঙুৰ খাই উঠে । কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰি সদন উত্তাল কৰি তোলে ।

বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৬নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰা সমিতিৰ ৰিপ’ৰ্টৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে । এই বিষয়ত কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে প্ৰশ্ন কৰি কয় যে, অসম চুক্তি কৰাৰ পিচত অগপই অসমত দুবাৰ চৰকাৰ কৰিলে । কিন্তু একো নকৰিলে । এতিয়াও বিজেপিৰ সৈতে অগপ সাত বছৰে চৰকাৰত আছে । ইয়াৰ উত্তৰত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কটাক্ষ কৰি কয় যে অসম চুক্তিৰ কথা কংগ্ৰেছে ক'লে এনে লাগে যেন ভূতৰ মুখত ৰাম নাম ।

মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এনেদৰে সদনত উত্তৰ দিয়াত আসনৰ পৰা উঠি প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলে । প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়তে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাইয়ো কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে । ফলত সদনত অসম চুক্তিক লৈ ব্যাপক বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পিচত প্ৰতিবাদ কৰি কংগ্ৰেছে শেষত প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাত সদন ত্যাগ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :Mughal History controversy: মোগলৰ ইতিহাস থাকিব নালাগে: দিগন্ত কলিতা