চিটাৰা ডেস্ক, 2 এপ্ৰিল: নীতা মুকেশ আম্বানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ মুকলি গালাৰ দ্বিতীয় দিনটোত উপস্থিত আছিল বলীউডৰ অন্যতম তাৰকা অভিনেতা বৰুণ ধৱন । শনিবাৰে নিশা অভিনেতাগৰাকীয়ে মেডলী প্ৰদৰ্শন কৰে অনুষ্ঠানটোত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈ পৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মডেল গিগি হাদিদৰ সৈতে অভিনেতা বৰুণ ধৱনৰ এটি বিশেষ মুহূৰ্ত (Gigi Hadid and Varun Dhawan video) ।

যোৱা নিশা এনএমএচিচিৰ গালাত দৰ্শকক মোহিত কৰা বৰুণৰ ধৱন আৰু গিগিৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিচতে গিগিৰ সৈতে কৰা ‘অনুপযুক্ত’ আচৰণৰ বাবে টুইটাৰত ব্যাপক ট্ৰ’লিঙৰ সন্মুখীন হয় বৰুণ (Kissing Gigi Hadid at NMACC day 2) ৷

দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ছ’চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হয় বৰুণ ৷ কিয়নো গিগিৰ সৈতে অভিনেতাগৰাকীয়ে ‘অসৎ’ আচৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰে নেটিজেন (Varun Dahwan trolled for kissing Gigi Hadid)। নেটিজেনসকলে জনোৱা মতে, ছুপাৰমডেলগৰাকীয়ে তেওঁৰ সাজ-পোছাক ধৰি ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে বৰুণে গিগিক কোলাত তুলি লয় আৰু গিগিক চুমা খোৱাৰ লগতে গিগিক ‘অস্বস্তিকৰ’ কৰি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (Nita Mukesh Ambani Cultural Centre)।

টুইটাৰত অদিতি_উ নামৰ এগৰাকী ইউজাৰে লিখিছে, "আপুনি যদি মহিলা, তেতিয়া হ’লে আপুনি কাৰো লগত ক’তো নিৰাপদ নহয় । যদি আপুনি গিগি হাদিদ হয়, গিগি হাদিদ হ’লেও বৰুণ ধৱনৰ দৰে যুৱকবোৰৰ পৰা নিৰাপদ নহয় । আপোনাৰ সন্মতি অবিহনে আপোনাক কোলাত তুলি লৈ চুমা খাব, এই সকলোবোৰ এনজয়ৰ নামত কৰে এইসকলে । ঘৃণনীয়।"

অদিতি আৰু আন শ শ লোকৰ এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৰুণে টুইটাৰত লিখিছে, "মই অনুমান কৰিছোঁ আজি তুমি সাৰ পাই সিদ্ধান্ত লৈছা । So lemme burst ur bubble and tell u it was planned for her to be on stage so find a new Twitter cause to vent about rather than going out and doing something about things । শুভ ৰাতিপুৱা ।" অভিনেতাগৰাকীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিচতো অনুৰাগী পতিয়ন যোৱা নাছিল বৰুণৰ কথাত, অনুৰাগীয়ে বৰুণক পুনৰ প্ৰশ্ন কৰে যে, "চুমাটোও পৰিকল্পিত আছিল নেকি ? ৷"

