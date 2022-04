বিজনেচ ডেস্ক, ১২ এপ্ৰিল : যদি আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক পৰিমাণে আয়কৰ প্ৰদান কৰে, তেন্তে অতিৰিক্ত ধন ঘূৰাই পোৱাটো আপোনাৰ অধিকাৰ । আপুনি উচিত ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ধনৰ এটা অংশ ঘূৰাই পাব (Income tax refund) । যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত বহুলোকে তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ধন ঘূৰায়ো পাইছে ।

কিন্তু কিছুমান লোকে বিশেষ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । যদি আপুনি পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পোৱা নাই, তেন্তে নিম্নলিখিত পৰামৰ্শবোৰ অনুসৰণ কৰক:

আয়কৰ বকেয়া (Income Tax arrears) :

যদি পূৰ্বৰ মূল্যাংকন বছৰবোৰত বকেয়া কৰ থাকে (Tax arrears in previous assessment years), আয়কৰ বিভাগে ধন ঘূৰাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কৰ পৰিশোধকাৰীক প্ৰাপ্যধনৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দি জাননী জাৰি কৰিব । আপুনি এনে কোনো জাননী পাইছে নেকি চাওক ৷ কিয়নো আপুনি তেওঁলোকক সময়সীমাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব । কৰ পৰিশোধৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ উত্তৰৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি বিভাগে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বিষয়ে আহ্বান জনাব ।

বেংকৰ বিৱৰণত ত্ৰুটি (Errors in bank details) :

যদি আয়কৰ ৰিটাৰ্ণত দিয়া বেংকৰ বিৱৰণ ভুল প্ৰমাণিত হয়, তেনেহ'লে ধন ঘূৰাই পোৱাতো সম্ভৱ নহয় (If bank details incorrect refunds are not possible) । বেংকৰ বিৱৰণ আকৌ এবাৰ পুনৰ পৰীক্ষা কৰা ভাল (Re check the bank details) । ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা স্বত্বেও, যদি ই-প্ৰমাণীকৰণ কৰা হোৱা নাই, ধন ঘূৰাই দিয়া বন্ধ কৰিব পাৰে । ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ ১২০ দিনৰ ভিতৰত ই-প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, অন্যথা ই অবৈধৰূপে পৰিচিত হ'ব । অতি সোনকালে ই-পুনৰীক্ষণ কৰাটো উচিত ।

অতিৰিক্ত তথ্য (Additional information) :

হয়তো আয়কৰ বিভাগৰ আপোনাৰ ধন ঘূৰাই দিয়া সম্পৰ্কে কিছু সন্দেহ আছে । বিভাগটোৱে কেইটামান স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব পাৰে, তেতিয়ালৈকে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পলম কৰিব পাৰে । আয়কৰ ৱেবছাইটত লগ ইন কৰক আৰু কোনো অতিৰিক্ত বিৱৰণ বিচৰা হৈছে নেকি চাওক আৰু সেই অনুসৰি সেইবোৰ স্পষ্ট কৰক ।

কেতিয়াবা আপোনাৰ নিজৰ গণনা আৰু আয়কৰ বিভাগৰ গণনাৰ মাজত বিসংগতি থাকিব পাৰে । এনেক্ষেত্ৰত, ধন ঘূৰাই দিয়াটো অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে বিভাগে । আয়কৰ ৱেবছাইটত লগ ইন কৰক আৰু চাওক যে 'অমীমাংসিত কাৰ্য'ত কোনো অতিৰিক্ত বিৱৰণ বিচৰা হৈছে নেকি ৷ আপুনি ভবাৰ দৰে হ’লে যথাসম্ভৱ তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰক ।

লগতে পঢ়ক : গৃহ ঋণ স্থানান্তৰ কৰাৰ পূৰ্বে জানিবলগীয়া কেইটামান কথা