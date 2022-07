নেচনেল ডেক্স,১৩ জুলাই: গুজৰাট আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ তদন্ত দলে ২০০২ চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত নিৰীহ লোকসকলক মিছাকৈ জড়িত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ গোচৰত ট্ৰেন্সফাৰ ৱাৰেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া সঞ্জীৱ ভাটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Gujarat Police arrested former IPS officer Sanjiv Bhatt)। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে। সামাজক কৰ্মী তিস্তা চেতলৱাড় আৰু গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰ বি শ্ৰীকুমাৰৰ পিছত ভাট হৈছে গোচৰটোত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তৃতীয়গৰাকী অভিযুক্ত (social activist Teesta Setalvad and former DGP of Gujarat R B Sreekumar also arrested)।

উল্লেখ্য় যে তেওঁ ২০১৮ চনৰ পৰা বনসকান্থা জিলাৰ পালানপুৰ কাৰাগাৰত ২৭ বছৰ পুৰণি এটা গোচৰত বন্দী হৈ আছে (Sanjiv Bhatt has been lodged in Palanpur jail in Banaskantha)। উক্ত বিচাৰৰ সময়ত তেওঁক জামনগৰত জিম্মাত মৃত্যুৰ গোচৰত আজীৱন দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । আহমেদাবাদ অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত চৈতন্য মাণ্ডলিকে কয়, 'আমি সঞ্জীৱ ভাটক ট্ৰেন্সফাৰ ৱাৰেণ্টত পালানপুৰ কাৰাগাৰৰ পৰা জিম্মাত লৈছিলো আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।'

২০০২ চনৰ গোধৰাৰ পিছৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিভিন্ন গোচৰত প্ৰমাণ প্ৰস্তুত কৰাৰ গোচৰত ভাট, শ্ৰীকুমাৰ আৰু চেতলৱাদৰ ভূমিকাৰ তদন্তৰ বাবে যোৱা মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা এছআইটিৰ অন্যতম সদস্য হৈছে মাণ্ডলিক । চেতলৱাড় আৰু শ্ৰীকুমাৰক যোৱা মাহত অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল।

উল্লেখ্য় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০০২ চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ গোচৰত গুজৰাটৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে দোষমুক্ত কৰাৰ পিছত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল (Clean chit given by Special Investigation Team to Narendra Modi)। তিনিওগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত ৪৬৮ (প্ৰৱঞ্চনাৰ উদ্দেশ্যে জালিয়াতি), ৪৭১ (জালিয়াতি), ১৯৪ (মূলধনী অপৰাধৰ দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে মিছা প্ৰমাণ দিয়া বা প্ৰস্তুত কৰা), ২১১ (আঘাত ৰখাৰ বাবে অপৰাধমূলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা) আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২০ (বি) (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ) ধাৰাৰ অধীনত এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । তিনিওগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তিযোগ্য অপৰাধৰ বাবে নিৰীহ লোকক প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰমাণ প্ৰস্তুতৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।

