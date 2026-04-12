আৰ্থিক স্থিতিৰ পৰা গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য় আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (১২ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৮ এপ্ৰিল, ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
Published : April 12, 2026 at 8:02 AM IST
মেষ: এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মূলতঃ ঠিকেই থাকিব ৷ কিন্তু যদি আপুনি অসাৱধান হয়, তেন্তে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি হ’লে কিছু মানসিক উদ্বিগ্নতা আহিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে যিকোনো নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সাৱধান হোৱা উচিত ৷ কিয়নো তেওঁলোক কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় ৷ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে । যদি আপুনি কিছুদিনৰ পৰা আপোনাৰ সংগীক দেখা কৰা নাই, তেন্তে লগ পোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এইটো এটা ভাল সপ্তাহ । অৱশ্যে, দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, কিয়নো পাৰিবাৰিক পৰিৱেশে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
বৃষ: এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব, অৱশ্যে মূৰৰ বিষ আৰু জ্বৰৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে কৰা দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ পৰা আপুনি লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু অংশীদাৰৰ পৰামৰ্শ অন্ধভাৱে মানি চলাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে এইটো সৰ্বোত্তম সপ্তাহ, পদোন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে । ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু ডিনাৰ ডেটৰ পৰিকল্পনা কৰাটো লাভজনক হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় শুভ হ’ব; আপুনি নিজৰ পঢ়া-শুনাত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব । উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে দীৰ্ঘম্যাদী পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰি সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিব । সামগ্ৰিকভাৱে এয়া পেছাগত উন্নতি আৰু ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিৰ সময় ।
মিথুন: এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে প্ৰত্যাশিত হ’ব, কিন্তু পেটৰ সমস্যাৰ পৰা সাৱধানে থাকক । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব যদিও অযথা ব্যয়ে আপোনাৰ আয়ৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ব্যৱসায়িক খণ্ডটো ইতিবাচক হ’ব যেন দেখা গৈছে, কিয়নো আপুনি ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ দিশত কাম কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল ঈৰ্ষান্বিত হ’ব । চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি স্থিৰ থাকিব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপৰ পৰা সাৱধানে থাকক, কিয়নো উৰাবাতৰিয়ে আপুনি আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে বৈবাহিক জীৱনটো বেচ মধুৰ হৈ থাকিব । প্ৰিয় বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিচাৰিও শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে । স্থিৰ গতি বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ।
কর্কট: এই ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে সপ্তাহটো সাৱধানে চলিব লাগিব ৷ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ উঠা-নমাৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ আয়তকৈ ব্যয় যথেষ্ট অধিক হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, অংশীদাৰ বা উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ সৈতে মতবিৰোধৰ পৰা আঁতৰি থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন আছে; সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পৰস্পৰৰ দোষ-ত্ৰুটিসমূহ আওকাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । বৈবাহিক জীৱনত কোনো বিষয়ক লৈ মতানৈক্য বা তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে । যদিও এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব, আপোনাৰ পেছাদাৰী কামত মনোনিৱেশ কৰাটো লাভজনক হ’ব । এই সপ্তাহত অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ধৈৰ্য্য আৰু সাৱধানে আৰ্থিক ব্যৱস্থাপনা কৰাটো প্ৰয়োজন ।
সিংহ: এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ভালেই হ’ব, কিন্তু অসাৱধানতাৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । অধিক উপাৰ্জনৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি আৰামত নিজৰ সকলো ব্যয় বহন কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হ’ব পাৰে, যিয়ে কিছু মানসিক অসন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে, কৰ্মচাৰীৰ বাবে কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা ইতিবাচক, যাৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত সুবিধা হ’ব পাৰে । আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি উপভোগ্য হ’ব । যদিও দাম্পত্য সম্পৰ্কত কিছু সৰু-সুৰা কাজিয়া হ’ব পাৰে, কিন্তু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সুখপ্ৰদ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত অধ্যৱসায়ী হ’ব, বেছিভাগ সময় পঢ়া-শুনা কৰি কটাব, যদিও উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকল কিছু অসুবিধা বা বাধা-বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
কন্যা: এই সপ্তাহত কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকল সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই কিছু অসুবিধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি মধ্যমীয়া হৈ থাকিব, কিন্তু ব্যয় হ্ৰাস কৰিলে আপোনাৰ সামগ্ৰিক আয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায় উভয় ক্ষেত্ৰতে সম্ভাৱনা আশাব্যঞ্জক, যি অগ্ৰগতি আৰু উন্নতিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ খুব ভাল পাব আৰু আনন্দৰে নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক, কিয়নো সংগীৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ আৰু সুখী হৈ থাকিব । সাধাৰণ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভৰ বাবে এই সময়খিনি অতি অনুকূল হ’ব ।
তুলা: এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, যদিও কলেষ্টেৰলৰ সৈতে জড়িত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আৰ্থিক সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যয় হ্ৰাস কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয় । ব্যৱসায়ত কিছু উত্থান-পতনৰ সম্ভাৱনা আছে; সহকৰ্মীৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । এই সপ্তাহত কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পাবলগীয়া ধন বা বকেয়া ধন লাভ কৰিব পাৰে । আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কটো দেখাত অতি সুখী, ভ্ৰমণ আৰু একেলগে অন্তৰংগ সময় কটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে, দাম্পত্য সম্পৰ্কত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । চৌপাশৰ পাৰিবাৰিক পৰিৱেশৰ মাজতো শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব । এই সপ্তাহটো সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু বাজেট পৰিচালনা কৰাটোৱেই মূল কথা হ’ব ।
বৃশ্চিক: এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অনুকুল হ’ব, যদিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকু বা নাকৰ কিছুমান ঋতুজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো অতি উত্তম, কেইবাটাও নতুন উৎসৰ পৰা ধনৰ আগমন হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অতি উত্তম হ’ব, তেওঁলোকে আনকি এটা নতুন প্ৰকল্পও আৰম্ভ কৰিব পাৰিব । কৰ্মচাৰীসকলক কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকি কেৱল নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰেম সম্পৰ্কটো অধিক মধুৰ হৈ পৰিব, আপুনি আনকি বিবাহৰ কথাও আলোচনা কৰিব পাৰে । দাম্পত্য সম্পৰ্কও সন্তুষ্টিদায়ক তথা শান্তিপূৰ্ণ হ’ব । যদিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ বিষয়ৰ প্ৰতি ঢাল খাব পাৰে, তথাপিও এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অত্যন্ত ফলপ্ৰসূ আৰু বৃদ্ধিমুখী হ’ব ।
ধনু: ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো যথেষ্ট স্বাভাৱিক হ’ব, যদিও পেটৰ সমস্যাই অসুবিধাত পেলাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ আয়ৰ অপ্ৰত্যাশিত তথা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হ’ব । আপোনাৰ ব্যৱসায় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়ত কৰ্মচাৰীসকল সতৰ্ক তথা যত্নশীল হোৱা উচিত । এই সপ্তাহটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব, যিয়ে আপোনাৰ বাবে সংগীৰ সৈতে আনন্দপূৰ্ণ তথা সন্তোষদায়ক মুহূৰ্ত কঢ়িয়াই আনিব । গভীৰ পাৰস্পৰিক প্ৰেমে আপোনালোকৰ দাম্পত্য সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগিব । এই সপ্তাহটো আৰ্থিক লাভ আৰু মানসিক সন্তুষ্টি দুয়োটাৰ বাবেই ভাল ।
মকৰ: মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ভালেই হ’ব । স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ আপুনি দৈনন্দিন জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনি সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি ভাল হ’ব যেন দেখা গৈছে আৰু চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিশেষ লাভ হ’ব পাৰে । নিজৰ বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায় সফলভাৱে আগবঢ়াই নিব । কৰ্মচাৰীসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ পক্ষত থিয় হ’ব পাৰে, যদিও ইয়াৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ মতৰ বিৰোধিতাও কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । দাম্পত্য সম্পৰ্ক প্ৰেম আৰু আপোনত্বৰে পূৰ্ণ হ’ব । সৰু-সুৰা কিছু বাধা-বিঘিনিৰ মাজতো শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষ তথা নিষ্ঠাপূৰ্ণ হৈ থাকিব ।
কুম্ভ: এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে চমকপ্ৰদ হ’ব; কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । বিশেষকৈ আন কাৰোবাৰ বাহন চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো তেনে কৰিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা নাইবা হাঁড়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো অতি উত্তম, বিশেষকৈ যদি আপুনি পূৰ্বতে কোনো বিনিয়োগ কৰিছে । ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলে নতুন সুযোগ আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত উৎসাহী অনুভৱ কৰিব । কৰ্মৰতসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা কিছু মানসিক চাপপূৰ্ণ হ’ব পাৰে; সেয়েহে নিজৰ মনৰ অন্তৰ্নিহিত কথা সকলোৰে আগত খোলা-খুলিকৈ নক’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি মনোৰম হ’ব আৰু আপুনি নিজকে ৰোমাঞ্চৰ সাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিমজ্জিত হৈ থকা যেন অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ আৰম্ভণিতে কিছু উদ্বেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হ’ব । এই সপ্তাহটো প্ৰচুৰ উদ্যম আৰু আৰ্থিক লাভেৰে ভৰি থাকিব ।
মীন: মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব, যদিও পেটৰ সমস্যাৰ বাবে আপুনি সামান্য অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি নিজৰ ধন বিচক্ষণতাৰে ব্যয় কৰা উচিত । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ বলত সাফল্য আৰু উন্নতি লাভ কৰিব । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অত্যন্ত সতৰ্ক হ’ব লাগিব, কিয়নো আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক গুজৱৰ বিষয় হৈ পৰিব পাৰে নাইবা ইয়াৰ খবৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ কাণত পৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন অতি সুখপ্ৰদ আৰু প্ৰেমপূৰ্ণ হ'ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে সাধাৰণতে নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব; কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকল বিশেষভাৱে সজাগ হৈ থকা উচিত । অপ্ৰয়োজনীয় জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্যক্তিগত জীৱনত বিচাৰ-বিবেচনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ।