পশ্চিমবংগত প্ৰথম পৰ্যায় আৰু তামিলনাডুত ভোটগ্ৰহণ

পশ্চিমবংগত প্ৰথম পৰ্যায় আৰু তামিলনাডুত ভোটগ্ৰহণ
পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ১৫২খন আৰু তামিলনাডু ২৩৪ খন বিধানসভা আসনৰ একক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা দুয়োখন ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু সন্ধিয়া ৬ বজাত সমাপ্ত হ’ব । তামিলনাডু, পশ্চিমবংগৰ লগতে ৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা কেৰালা, অসম, আৰু পুডুচেৰীৰ ভোটগণনা ৪ মে’ত হ’ব ।
পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ ভোটগ্ৰহণ
পশ্চিমবংগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু তামিলনাডুত একক পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভোটাৰে ভিৰ কৰিছে ।