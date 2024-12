ETV Bharat / state

‘বাইবেল’ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদত অৰিহণা যোগোৱা অসমীয়াজনক আপুনি জানেনে ? - ASSAMESE VERSION OF BIBLE

কলিয়াবৰ : অসমত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আমেৰিকান মিছনেৰীসকলে 'বাইবেল' অনুবাদ কৰি 'ধৰ্মপুস্তক' নামেৰে ১৮১৩ চনত প্ৰকাশ কৰিছিল । এইখনেই আছিল প্ৰথম অসমীয়া ছপাগ্ৰন্থ । অসমৰ প্ৰথম ছপাগ্ৰন্থখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ আত্মাৰাম শৰ্মাৰ নাম । কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া ছপাগ্ৰন্থ আৰু আত্মাৰাম শৰ্মাৰ বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্য জগতত যিদৰে আলোচিত হ'ব লাগিছিল সেইদৰে নহ'ল ।

অসমীয়া খ্ৰীষ্টানসকলৰ অতি কমসংখ্যক লোকেহে হয়তো 'ধৰ্মপুস্তক' আৰু আত্মাৰাম শৰ্মাৰ বিষয়ে অৱগত । কাৰণ যিয়েই নহওক, অসমীয়া খ্ৰীষ্টানসকলে প্ৰতি বছৰে 'বৰদিন' পালন কৰি আহিছে । কিন্তু আত্মাৰাম শৰ্মা বা 'ধৰ্মপুস্তক'ৰ বিষয়ে আলোচনা বৰ বিশেষ হোৱা দেখা নাযায় ।

কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই 'আত্মাৰাম শৰ্মা আৰু ধৰ্মপুস্তকৰ দুশ বছৰ' নিৱন্ধত উল্লেখ কৰিছে, "অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম মুদ্ৰিত গ্ৰন্থ 'ধৰ্মপুস্তক' গ্ৰীকৰ পৰা ভাৰতীয় ভাষাৰ যোগেদি অনুবাদ কৰোতা কিম্বা এই কাৰ্যৰ প্ৰধান সহায়ক আত্মাৰাম শৰ্মা আৰু দুশবছৰ অতিক্ৰম কৰা গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আমাৰ ভাষাত যিমান আলোচনা-সমালোচনা, অধ্যয়ন-গৱেষণা হ'ব লাগিছিল তাৰ দহ ভাগৰ এভাগো আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা বুলি কোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই । বিশেষকৈ শতবৰ্ষৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱা জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভা, ক্ৰমে তিনিকুৰি দহ বছৰ ওচৰ চপা আৰু অৰ্ধ শতাব্দী গৰকা দুখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় থকাৰ পিছতো উক্ত বিষয়ৰ চিন্তা-চৰ্চা দুখলগাকৈ পিছ পৰি আছে ।’’

‘‘সবাতোকৈ আচৰিত কথা– চৰকাৰ, বিশ্ববিদ্যালয়কেইখন আৰু জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহ থকাৰ পিছতো যেতিয়া ব্যক্তি বিশেষে গ্ৰন্থখন সংগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ দ্বিশতবৰ্ষ পূৰ্তিত চপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়াও কিবা আলোড়নৰ কথা বাদেই, সচেতনতাৰ সৃষ্টি হোৱাও দেখা নগ'ল । বৰং সমাজৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিয়ে কোৱা বুলি সংবাদ পত্ৰৰ পৃষ্ঠাত বাতৰি ওলাল: প্ৰথম অসমীয়া মুদ্ৰিত গ্ৰন্থ 'ধৰ্মপুস্তক' কলিয়াবৰৰ আত্মাৰাম শৰ্মাই ৰচনা কৰিছিল ।" প্ৰথম ছপা গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশ ভাষা-সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এক অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী ঘটনাৰূপে চিহ্নিত হোৱাৰ যোগ্য যদিও তৎকালীন অসমত ই সেই পৰ্যায়লৈ উন্নীত হ'ব নোৱাৰিলে ।’’ ড৹ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই উল্লেখ কৰিছে এইদৰে ৷ (উৎস : মনপুৰ মৌচন্দা, অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিসপ্ততিতম্ কলিয়াবৰ অধিৱেশন)।

অৱশ্যে ইয়াৰ কাৰণ নোহোৱা নহয় । এই সন্দৰ্ভত ভট্টাচাৰ্যই কেইবাটাও কাৰণ দৰ্শাইছে । তাৰ ভিতৰত বিশেষ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে– হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ প্ৰচ্ছায়াত লালিত-পালিত অসম ভূমিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি মানুহৰ স্বাভাৱিক উদাসীনতা । দ্বিতীয়টো, গ্ৰন্থখনৰ দুষ্প্ৰাপ্যতা । অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ছপা পুথি হ'লেও অসমৰ কতো ইয়াক পোৱা নাযায় । সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত কপিটোৱেই ভাৰতৰ একমাত্ৰ কপি । দ্বিতীয়টো কপি সুৰক্ষিত হৈ আছে লণ্ডনৰ বৃটিছ মিউজিয়ামত ।

ড৹ উইলিয়াম কেৰীয়ে শ্ৰীৰামপুৰ মিছন প্ৰেছৰপৰা ১৮ ১৩ খ্ৰীষ্টাব্দত বাইবেল New Testamentৰ অসমীয়া অনুবাদ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰৰ আত্মাৰাম শৰ্মা নামৰ পণ্ডিত এজনৰ কথা জড়িত হৈ আছে । গ্ৰন্থৰ নামপৃষ্ঠাত বা আন ক'তো নামৰ উল্লেখ নাথাকিলেও আত্মাৰাম শৰ্মাৰ নাম বাইবেল অনুবাদৰ জড়িত বুলি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জানিব পাৰি । ইয়াৰ ইংগিত স্বয়ং উইলিয়াম কেৰীৰ এখন চিঠিৰ পৰাই পোৱা গৈছে– "An Assamese Brahmin was Baptized at Serampore late in 1803, while returning from a visit to temple of Jagannath in Orissa."

মে' ১৮০৪ চনত এডিনবৰাৰ পৰা প্ৰকাশিত Missionary Magazine, IXত এগৰাকী অসমীয়া ব্ৰাহ্মণে জগন্নাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি উভতি আহোঁতে এজন অসমীয়া ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত ১৮০৩ চনত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত দীক্ষিত হোৱাৰ সংবাদ পোৱা যায়। মানুহজনৰ নাম-ঠিকনা প্ৰকাশ নহ'লেও তেওঁ অসমৰ কোনো এক স্থানৰ ব্ৰাহ্মণ বুলি জানিব পাৰি । পৰৱৰ্তী সময়ত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমীয়া ভাষা পুনৰুদ্ধাৰৰ যুঁজত 'A Native' নামেৰে ছদ্মনামত ৰচনা কৰা গ্ৰন্থত লিখিছিল – "The whole of the Bible was translated and published in the Assamese Language by the Serampore Missionaries with the aid of Atmaram Shorma, an Assamese Pundit, in the year 1813."

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ পিছত গুণাভিৰাম বৰুৱাই যুগুতোৱা আত্মাৰামক সংক্ষিপ্ত জীৱন বৃতান্ত এনেদৰে বৰ্ণানা কৰিছে – "মানৰ দিনৰ পূৰ্বেই কলিয়াবৰৰ আত্মাৰাম নামে এজন অসমীয়া ব্ৰাহ্মণে গৈ শ্ৰীৰামপুৰত বাস কৰি আছে । তাত বিয়া কৰাইছে । সতি-সন্ততি আছে । তেওঁ ছপাখানাৰ পণ্ডিত আছিল । তেওঁৰ সাহায্যত ড৹ কেৰী পাদ্ৰি চাহাবে প্ৰথমে অসমীয়াত খ্ৰীষ্টিয়ান বাইবেল শাস্ত্ৰ ছপায় ।" শ্ৰীৰামপুৰ কলেজৰ সংলগ্ন সুপ্ৰাচীন 'কেৰী গ্ৰন্থালয় আৰু সংগ্ৰহালয়'ত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু শ্ৰীৰামপুৰ মিছন সম্পৰ্কীয় বহু গ্ৰন্থ আৰু স্মৃতি বিজড়িত সা-সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে । ইয়াতে সুৰক্ষিত হৈ আছে 'ধৰ্মপুস্তক' ।

এই গ্ৰন্থৰ নাম পাতত মুদ্ৰিত তথ্যখিনি এনেধৰণৰ – "ঈশ্বৰৰ সৰ্ব্ব বাক্য । বিশেষত মানুহৰ ধৰণেৰে আৰু কাৰ্য সাধনাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰে যিহক প্ৰৌচিক কৰিছে । সেয়েই ধৰ্মপুস্তক'তাৰে অৰ্ন্তভাগ, সেয়ে আমাৰ প্ৰভুৰ আৰু তৰণ কৰোতা যিশু খ্ৰীষ্টৰ শুভ বাৰ্তা । গ্ৰীক ভাষাৰপৰা তৰ্জ্জমা হ'ল । শ্ৰীৰামপুৰত ছাপ মাৰিলে । ইংৰাজী ১৮১৩ শক ।" অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ছপা গ্ৰন্থৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিজন অসমৰ কোনো ঠাইৰ ব্ৰাহ্মণ, কি কাৰণে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে, জন্ম-মৃত্যুৰ বিষয়ে ভিন্নজনৰ ভিন্ন মত দেখা যায় । আত্মাৰাম শৰ্মা যে কলিয়াবৰৰ তাত কাৰো দ্বিমত নাই যদিও কলিয়াবৰৰ কোন গাঁৱৰ সেই বিষয়ে মতৰ ভিন্নতা দেখা যায় ।

ড৹ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই আত্মাৰামৰ জন্ম কলিয়াবৰৰ শাকমুঠি গাঁৱত হৈছিল বুলি কৈছে যদিও ইয়াৰ প্ৰামাণিক তথ্য নাই । কিয়নো মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত শৰ্মাৰ পৰিয়াল উত্তৰ পাৰৰ চতিয়া-জামগুৰি আদি ঠাইলৈ ভাগি যোৱাৰ পাছত তাৰ কোনো সম্ভেদ নাই । আনহাতে, কলিয়াবৰৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাটকটীয়া লীলা বৰাই তেওঁৰ গ্ৰন্থ 'ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ'ত ভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিত আত্মাৰাম শৰ্মাৰ ঘৰ আখিৰঙা গাঁৱত বুলি উল্লেখ কৰিছে । কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ বহুতে পূৰ্বতে ভাবি আছিল আত্মাৰামৰ ঘৰ পূৱথৰীয়াৰ ভোলাগুৰি সমবায় বেংকৰ সমীপত আছিল । আন কোনোৱে ভাবিছিল আক্ৰোহীৰ কাষৰ দিচিয়াল বা দলিবাৰীত বুলি । কিন্তু অৱশেষত বিভিন্ন তথ্যাদিৰ পৰা আত্মাৰাম শৰ্মাৰ ঘৰ আখিৰঙা গাঁৱত বুলি প্ৰমাণিত হ'ল তাকো বাইবেল অনুবাদৰ ডেৰশ বছৰৰ পাছত ।