ETV Bharat / state

উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে অসমত ভূমি পৰিদৰ্শন গৌতম আদানীৰ পুত্ৰৰ - GAUTAM ADANIS SON IN ASSAM

অসম গৌতম আদানীৰ পুত্ৰ জিৎ আদানী ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 23, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 10:53 AM IST 3 Min Read

গুৱাহাটী/কোকৰাঝাৰ : যোৱা ২৪ৰ পৰা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ত অসমত ৫০,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানীৰ পুত্ৰ জিৎ আদানীয়ে মঙলবাৰে অসম ভ্ৰমণ কৰে । নামনি অসমৰ কেইবাখনো ঠাই প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ বাবে পৰিদৰ্শন কৰে ৷ লগতে সন্ধিয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি এক বৈঠকত মিলিত হয় । মঙলবাৰে আগবেলা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বিলাসীপাৰাৰ চিৰাকুটাত উপস্থিতিত হয় গৌতম আদানীৰ পুত্ৰ জিৎ আদানী । সমীপৱৰ্তী ৰূপসী বিমানবন্দৰত পুৱা ৯.৫১ বজাত অৱতৰণ কৰে জিৎ আদানীৰ দলটোৱে ৷ ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ পৰা বিলাসীপাৰাৰ চিৰাকুটাত উপস্থিত হয় দলটো । ঔদ্যোগিক প্ৰকল্পৰ বাবে দলটোৱে চৰুৱাবাখৰা, সন্তোষপুৰ,চিৰাকুটা আদি অঞ্চলৰ ভূমি পৰ্যবেক্ষণ কৰে । অসম গৌতম আদানীৰ পুত্ৰ জিৎ আদানী (ETV Bharat Assam)

Last Updated : April 23, 2025 at 10:53 AM IST