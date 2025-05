Updated : May 11, 2025 at 7:45 PM IST

Published : May 11, 2025 at 6:47 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ministry of Defence press conference : సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్‌ కాల్పుల ఉల్లంఘనకు పాల్పడింది. కాల్పుల విరమణ అవగాహనకు పాక్‌ తూట్లు పొడిచింది. దీన్ని భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగిన కొన్ని గంటలకే పాక్‌ దాన్ని ఉల్లంఘిస్తోందని, ఇది అత్యంత దుర్మార్గమని పేర్కొంది. కాల్పుల ఉల్లంఘనకు పూర్తి బాధ్యత పాక్‌దేనని చెప్పింది. భారతదేశం కాల్పుల విరమణ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించిన కాసేపటికే భారత వాయుసేన తరఫున వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్‌, నౌకాదళం తరఫున కమోడోర్ రఘు ఆర్ నాయర్, ఆర్మీ తరఫున కల్నల్ సోఫియా ఖురేషి దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ మేరకు విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ అన్నారు. కాల్పుల విరమణకు అంగీకారం తెలుపుతూనే పాకిస్థాన్​కు భారత్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. సరిహద్దులో తాము సర్వసన్నద్ధంగా, అప్రమత్తంగా ఉంటామని, పాకిస్థాన్​ వల్ల భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఉద్రిక్తత తలెత్తితే నిర్ణయాత్మకంగా ప్రతిస్పందిస్తామని భారత సాయుధ దళాలు ప్రకటించాయి. రక్షణశాఖ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : May 11, 2025 at 7:45 PM IST