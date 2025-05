Updated : May 8, 2025 at 7:24 PM IST

Published : May 8, 2025 at 6:52 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth Reddy Support Rally for Operation Sindoor : ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ పేరిట పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రమూకల స్థావరాలను ధ్వంసం చేసిన భారత సైన్యానికి మద్దతుగా ఇవాళ సంఘీభావ ర్యాలీ నిర్వహించాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్ణయించారు. సాయంత్రం ఆరు గంటలకు సెక్రటేరియట్ నుంచి నెక్లెస్ రోడ్ వరకు సంఘీభావ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ర్యాలీలో యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.భారత సైన్యానికి నైతిక మద్దతు తెలిపే సంఘీభావ ర్యాలీకి యువత పెద్ద ఎత్తున తరలిరావాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. దేశ పౌరుడిగా మన సాయుధ దళాలకు బలంగా అండగా నిలుస్తామని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి పోస్ట్ చేశారు. పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై సైన్యం చేసిన దాడులు మనల్ని గర్వపడేలా చేశాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలో మనమందరం ఒకే గొంతుకై, ఒకే స్వరంతో గళం వినిపిద్దామని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.

