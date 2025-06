ETV Bharat / politics

జగన్ స్వార్థ రాజకీయాలకు నిండు ప్రాణం బలి: మంత్రులు - YS JAGAN RENTAPALLA TOUR

Published : June 18, 2025 at 4:55 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ministers Fire on YS Jagan About His Tour: మాజీ సీఎం జగన్​ రెంటపాళ్ల పర్యటన సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఏటుకూరు సమీపంలోని లాల్‌పురం హైవేపై జగన్‌ కాన్వాయ్‌ వెంట ఉన్న నేతల వాహనం ఢీ కొట్టడంతో సింగయ్య (53)కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బాధితుడిని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రోడ్డు పక్కన పడేసి వెళ్లిపోయారు. స్థానికులు స్పందించి గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన పలువురు మంత్రులు జగన్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇదేనా జగన్​ రాజకీయం : తనకున్న శవరాజకీయాల పిచ్చితో జగన్ మనుషుల ప్రాణాలు హరిస్తున్నాడని హోంశాఖమంత్రి వంగలపూడి అనిత ధ్వజమెత్తారు. జగన్ ప్రేరేపించిన బెట్టింగ్​కు ఏడాది క్రితం నాగమల్లేశ్వరరావు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబానికి ఏడాది తర్వాత పరామర్శ పేరుతో రాజకీయ యాత్ర చేపట్టి ఇంకో ప్రాణాన్ని జగన్ బలి తీసుకున్నాడని దుయ్యబట్టారు. మనిషిని వాహనంతో ఢీకొట్టి ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న అతన్ని పక్కకు లాగేసి పోవటమేనా జగన్ రాజకీయమని నిలదీశారు.

పోలీసులు తమ సూచనలు పాటించమని మొత్తుకున్నా విననందుకే ఓ నిండు ప్రాణం బలైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ ప్రచార పిచ్చితో ఉన్మాదుల్లా మారి ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తామంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలా అని ప్రశ్నించారు. జగన్​ను రాజకీయ ముసుగు తొడుక్కున్న నేరస్థుడు అనేది ఇందుకు కాదా అని మండిపడ్డారు. తన వల్ల సొంత పార్టీ మనిషి ప్రాణం పోతుంటే కాపాడే అవకాశం ఉన్నా ఆగని వాడు, ఏడాది క్రితం చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబం పరామర్శకు వెళ్లటం ఏంటో ఆయనకే తెలియాలని ఆక్షేపించారు. సింగన్నను రోడ్డు పక్కకు ఈడ్చి వెళ్లిపోకుండా ఆసుపత్రికి తరలించి ఉంటే అతని ప్రాణం నిలబడేదన్నారు.

ఇప్పుడు పరామర్శకు వెళ్లడం శవ రాజకీయం చేయడమే : నాగమల్లేశ్వరరావు చనిపోయిన ఏడాది తర్వాత పరామర్శా? అని మంత్రి అనగాని ప్రశ్నించారు. ఇది శవ రాజకీయమని మండిపడ్డారు. వారి పార్టీకే చెందిన సింగయ్య(53) చనిపోతే పరామర్శకు వెళ్లలేదు,బెట్టింగులు పెట్టి ప్రాణాలు తీసుకున్న నాగమల్లేశ్వరరావు ఇంటికి వెళ్లారని అన్నారు.