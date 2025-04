ETV Bharat / education-and-career

ఒకటి కాదు రెండు కాదు 24 సార్లు - ఆఖరికి బ్యాంక్​ జాబ్​ కొట్టేశాడు - GOT BANK JOB IN 25TH ATTEMPT

Published : April 17, 2025 at 11:36 AM IST

Young Man From Srikakulam District Get Job In His 25 Attempt : సాధారణంగా లక్ష్య సాధనకు ఎవరైనా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు? నిజంగా ఎడిసన్​లా వందల, వేల సార్లు ప్రయత్నించగలరా? అంతెందుకు పదుల సంఖ్యలో ఐనా ఓటమిని ఎదుర్కుని మళ్లీ అదే పనిని మెరుగ్గా చెయ్యాలనుకుంటారా?. ఒకటి, రెండు సార్లు విఫలమైతేనే ఇక మనవళ్ల కాదులే ఈ పని అనుకునే వాళ్లే ఎక్కువ. కానీ శివాజీ అందుకు భిన్నిం. 24 సార్లు లక్ష్య సాధనలో ఓడిపోయినా నిరాశ చెందలేదు. అతను చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకుంటూ, మరిన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటూ చివరకు విజయం సాధించి చూపించాడు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం తలతంపర గ్రామానికి చెందిన నడిపూరి రామకృష్ణ, భాగ్యలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడుశివాజీ 25వ ప్రయత్నంలో యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ పీవోగా ఎంపికయ్యారు. 24 సార్లు విఫలమైనా పట్టు విడవకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించారు. పేద కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు నూజివీడు ట్రిపుల్‌ఐటీలో 2019లో మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశారు. బ్యాంక్‌ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా విజయవాడలోని ఓ కేంద్రంలో చేరారు. శిక్షణానంతరం ఇంటికి చేరుకుని కేంద్రం నిర్వాహకుల సహకారంతో ఆన్‌లైన్‌లో సాధన చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు రాసిన పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించకపోయినా నిరుత్సాహపడలేదు. ఇటీవల యూనియన్‌ బ్యాంకు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో విజయం సాధించడంతో పీవోగా ఎంపికయ్యారు.