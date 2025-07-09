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బిహార్ బంద్: ఓటరు జాబితా పునఃపరిశీలనపై భగ్గుమన్న 'మహాకూటమి' - BIHAR BANDH

'బిహార్​ బంద్'- కేంద్రనిర్ణయానికి కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తల నిరసనలు​ -ఓటరు జాబితాను సవరించాలంటూ కేంద్రం నిర్ణయం

Bihar Bandh
Bihar Bandh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2025 at 10:17 AM IST

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Bihar Bandh: బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల వేళ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సంఘం ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక పునఃపరిశీలన (ఎస్ఐఆర్) చేయడంపై విపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఎస్ఐఆర్​ను వ్యతిరేకిస్తూ బుధవారం రాష్ట్రంలో మహా కూటమిలోని పార్టీలు బిహార్ బంద్​కు పిలుపునిచ్చాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ సహా మహా కూటమి నేతలు వీధుల్లోకి వచ్చారు. రాజధాని పాట్న సహా అన్ని జిల్లాల్లో ప్రతిపక్షాలు పార్టీల జెండాతో వీధుల్లోకి రోడ్లపై ఆందోళనకు దిగారు.

కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పట్నా నగరంలోని సచివాలయ్ హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు పట్టాలపై నిరసన చేపట్టారు. దీంతో పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్వతంత్ర ఎంపీ అయిన పప్పు యాదవ్ సచివాలయ్ హాల్ట్ వద్ద నిరసనలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పప్పు యాదవ్ మాట్లాడుతూ 'ఎన్నికల సంఘాన్ని విడిచిపెట్టేది లేదు. వాళ్లు దేశంలో పేదల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు' అంటూ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సంఘం ఇకనైనా మేల్కోవాలంటూ నినాదాలు ఇచ్చారు.

ఎస్ఐఆర్​పై సందేహాలు ఉన్నాయ్: తేజస్వి యాదవ్
ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న ఎస్ఐఆర్​పై ఆర్జేడీ నాయకుడు నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ పునఃపరిశీలనపై అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. ఓటరు గుర్తింపు కోసం అడిగిన 11 పత్రాలు చాలా మంది వద్ద లేవన్నారు. దీని వల్ల కోట్లాది మంది పేదల పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసారు. చాలా మంది పేదల దగ్గర ఆధార్ కార్డ్, ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ కార్డు, రేషన్ కార్డ్ మాత్రమే ఉన్నాయని, ఈ మూడు కాకుండా మిగిలిన 11 డాక్యుమెంట్లు ఎవరి వద్ద లేవని తేజస్వీ పేర్కొన్నారు. పునఃపరిశీలనను బహిరంగంగా జాబితా నుంచి ఓటర్ల తొలగింపు కుట్రగా ఆయన అభివర్ణించారు.

జాతీయ రహదారిపై నిరసనలుపట్నా జిల్లాలోని నేషనల్ హైవే 30 వద్ద మానెర్ అసెంబ్లీ ప్రాంతంలో మహా కూటమి నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. ఆర్జేడీ విద్యార్థి విభాగం సభ్యులు జెహానాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు పట్టాలపై నిరసనగు దిగారు.


దిల్లీలో పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ ముట్టడికి యత్నం

వక్ఫ్​ చట్టం వద్దే వద్దు! బంగాల్ తీవ్ర నిరసనలు- ఇద్దరు మృతి

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కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పట్నా నగరంలోని సచివాలయ్ హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు పట్టాలపై నిరసన చేపట్టారు. దీంతో పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్వతంత్ర ఎంపీ అయిన పప్పు యాదవ్ సచివాలయ్ హాల్ట్ వద్ద నిరసనలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పప్పు యాదవ్ మాట్లాడుతూ 'ఎన్నికల సంఘాన్ని విడిచిపెట్టేది లేదు. వాళ్లు దేశంలో పేదల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు' అంటూ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సంఘం ఇకనైనా మేల్కోవాలంటూ నినాదాలు ఇచ్చారు.

ఎస్ఐఆర్​పై సందేహాలు ఉన్నాయ్: తేజస్వి యాదవ్
ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న ఎస్ఐఆర్​పై ఆర్జేడీ నాయకుడు నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ పునఃపరిశీలనపై అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. ఓటరు గుర్తింపు కోసం అడిగిన 11 పత్రాలు చాలా మంది వద్ద లేవన్నారు. దీని వల్ల కోట్లాది మంది పేదల పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసారు. చాలా మంది పేదల దగ్గర ఆధార్ కార్డ్, ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ కార్డు, రేషన్ కార్డ్ మాత్రమే ఉన్నాయని, ఈ మూడు కాకుండా మిగిలిన 11 డాక్యుమెంట్లు ఎవరి వద్ద లేవని తేజస్వీ పేర్కొన్నారు. పునఃపరిశీలనను బహిరంగంగా జాబితా నుంచి ఓటర్ల తొలగింపు కుట్రగా ఆయన అభివర్ణించారు.

జాతీయ రహదారిపై నిరసనలుపట్నా జిల్లాలోని నేషనల్ హైవే 30 వద్ద మానెర్ అసెంబ్లీ ప్రాంతంలో మహా కూటమి నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. ఆర్జేడీ విద్యార్థి విభాగం సభ్యులు జెహానాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు పట్టాలపై నిరసనగు దిగారు.


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