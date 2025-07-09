Bihar Bandh: బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల వేళ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సంఘం ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక పునఃపరిశీలన (ఎస్ఐఆర్) చేయడంపై విపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఎస్ఐఆర్ను వ్యతిరేకిస్తూ బుధవారం రాష్ట్రంలో మహా కూటమిలోని పార్టీలు బిహార్ బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ సహా మహా కూటమి నేతలు వీధుల్లోకి వచ్చారు. రాజధాని పాట్న సహా అన్ని జిల్లాల్లో ప్రతిపక్షాలు పార్టీల జెండాతో వీధుల్లోకి రోడ్లపై ఆందోళనకు దిగారు.
VIDEO | Bihar Bandh: INDIA bloc supporters block Income Tax Chauraha in Patna.— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2025
RJD, Congress, and other Mahagathbandhan opposition parties have called for a bandh in protest against the special intensive revision of electoral rolls in the state.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/sEXBpdfgvG
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పట్నా నగరంలోని సచివాలయ్ హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైలు పట్టాలపై నిరసన చేపట్టారు. దీంతో పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్వతంత్ర ఎంపీ అయిన పప్పు యాదవ్ సచివాలయ్ హాల్ట్ వద్ద నిరసనలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పప్పు యాదవ్ మాట్లాడుతూ 'ఎన్నికల సంఘాన్ని విడిచిపెట్టేది లేదు. వాళ్లు దేశంలో పేదల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు' అంటూ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సంఘం ఇకనైనా మేల్కోవాలంటూ నినాదాలు ఇచ్చారు.
#WATCH | RJD workers in Patna hold protest against the Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar ahead of the state Assembly Elections 2025, as a part of 'Bihar Bandh' called by Mahagathbandhan— ANI (@ANI) July 9, 2025
An RJD worker says, " under the leadership of tejashwi yadav and… pic.twitter.com/MAlTfUDOIh
ఎస్ఐఆర్పై సందేహాలు ఉన్నాయ్: తేజస్వి యాదవ్
ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న ఎస్ఐఆర్పై ఆర్జేడీ నాయకుడు నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ పునఃపరిశీలనపై అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. ఓటరు గుర్తింపు కోసం అడిగిన 11 పత్రాలు చాలా మంది వద్ద లేవన్నారు. దీని వల్ల కోట్లాది మంది పేదల పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసారు. చాలా మంది పేదల దగ్గర ఆధార్ కార్డ్, ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ కార్డు, రేషన్ కార్డ్ మాత్రమే ఉన్నాయని, ఈ మూడు కాకుండా మిగిలిన 11 డాక్యుమెంట్లు ఎవరి వద్ద లేవని తేజస్వీ పేర్కొన్నారు. పునఃపరిశీలనను బహిరంగంగా జాబితా నుంచి ఓటర్ల తొలగింపు కుట్రగా ఆయన అభివర్ణించారు.
#WATCH | Patna | On 'Bihar Bandh', a Congress worker lying on the road to block it, says, " ... entire bihar has been successfully shut down. the mahagathbandhan is united against the rigging done by the election commission... we will not get up even if a car tramples us..." https://t.co/enxDNkFQEr pic.twitter.com/njV74H0YuZ— ANI (@ANI) July 9, 2025
దిల్లీలో పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ ముట్టడికి యత్నం