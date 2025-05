ETV Bharat / bharat

ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ରାଜି; ସୂଚନା ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

Donald trump ( AP )

Published : May 10, 2025 at 6:12 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:22 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍ ! ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ରାଜି ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ରାତି ସାରା କଥା ହେଲା ପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରିତି ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌- ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୂଚନା । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ରାଜି କହିଲେ । ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା । ଦୁଇ ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ସହମତି ନେଇ ଜଣାଇଲେ । ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ରାଜି ବୋଲି ଲେଖିଲେ । ସହମତି ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ବିଟ୍ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସହମତି ରୁବିଓ-

