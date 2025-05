ETV Bharat / state

कामगार दिनी महिला कामगारांवर काळाचा घाला, अपघातात 3 जण जागीच ठार, काही महिला गंभीर - ACCIDENT

May 1, 2025

बीड - आष्टी तालुक्यातील धामणगाव परिसरातील वंजारवाडी येथील महिला मजूरांना कांदा काढणीसाठी घेऊन जात असणाऱ्या पिकअपचा अपघात झाला. एकाच पिकअपमध्ये 22 महिलांना कांदा काढणीसाठी हिवरागावाकडे जात असताना हा अपघात झाला. कड्याच्या जवळ पिकआपचे टायर फुटल्याने हा आपघात झाला आहे. या आपघातात 3 अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू झाला आसून 15 महिला गंभीर जखमी असल्याची माहिती मिळाली आहे.



बीड जिल्ह्यात सध्या उन्हाळी कांदा काढण्याचे काम चालू आहे. त्यातच आपल्या गावामध्ये मजूर मिळत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या गावावरून मजूर आणावा लागतो. म्हणून एकाच गावातील तब्बल 22 लोक घेऊन जाणाऱ्या पिकअप चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि थेट एका खड्ड्यात जाऊन पडला. यामध्ये तीन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये श्रावणी विक्रम महाजन (वय 14) ऋतुजा सतीश महाजन (16) अजित विठ्ठल महाजन( वय 14) या तिघांचा समावेश आहे. तर त्यामध्ये जवळपास 15 महिला जखमी आहेत. वाहन चालक देखील गंभीर जखमी झाला आहे.



या अपघातातील 8 जखमींवर जामखेड येथील काळे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर इतर दोघांवर कडा येथे उपचार सुरू आहेत. उर्वरित पाच जणांना अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की, त्यामध्ये वाहनांचा चक्काचूर झाला.

