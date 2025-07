ETV Bharat / international

ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രസീലിൽ; ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും - PM MODI VISITS BRAZIL

Modi Honoured by the gracious welcome from the Indian community in Rio de Janeiro ( Modi X Handle )