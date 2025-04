Updated : April 20, 2025 at 10:39 AM IST

Published : April 20, 2025 at 9:52 AM IST

By ETV Bharat Jharkhand Team

रांची: राजधानी रांची में भारतीय वायु सेना के एयर शो का आज दूसरा दिन है. रांची के आसमान में पहली बार एयर शो का नजारा देखने को मिला है. भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने यह कमान संभाली है. जहां वायु सेना एयरक्राफ्ट से आसमान में आलग-अलग करतब करते नजर आएंगे. इसके अलावा एक साथ नौ एयरक्राफ्ट आसमान में नजर आएंगे. कल के एयर शो में छह विमान एक साथ उड़ान भरी और आसमान में अलग-अलग अंदाज में करतब दिखाए. वहीं, तीन विमान एक साथ उड़ान भरी, जिसमें तिरंगा का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बता दें कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने थाईलैंड में एयर शो करने के बाद रांची में एयर शो किया है. इतना ही नहीं सूर्य किरण टीम अब तक देश-विदेश में करीब 700 एयर शो कर चुकी है.

Last Updated : April 20, 2025 at 10:39 AM IST