रक्षाबंधन पर बहनों को मिला 36 घंटे का फ्री सफर, अतिरिक्त बसें भी संभालेंगी मोर्चा, हरियाणा से बाहर जाने का जान लीजिए नियम - RAKSHABANDHAN 2025

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने बहनों और 15 साल तक के बच्चों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है.

रक्षाबंधन पर बहनों को मिला 36 घंटे का फ्री सफर
रक्षाबंधन पर बहनों को मिला 36 घंटे का फ्री सफर
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 6:00 PM IST

चरखी दादरी/फरीदाबाद: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने बहनों और 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का बड़ा तोहफा दिया है. 8 अगस्त शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लेकर 9 अगस्त रविवार रात 12 बजे तक हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ तक चलने वाली सभी साधारण बसों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी.

दादरी में 128 बसों का बेड़ा पूरी तरह तैयार

चरखी दादरी रोडवेज डिपो के यातायात प्रबंधक सुरेश लोहचब ने बताया कि डिपो के 128 बसों का बेड़ा पूरी तरह से परिचालन में रहेगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्पेयर बसें भी चलाई जाएंगी. इसके अलावा, रक्षाबंधन के दौरान भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों की कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी. बस स्टैंड के सभी बूथों पर दो-दो शिफ्टों में कर्मचारी तैनात रहेंगे और यात्रियों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध रहेगा.

हरियाणा की सीमा से बाहर जाने पर ये है नियम

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवनीत बजाज ने बताया कि सभी डिपो को सरकार की ओर से पत्र जारी कर इस फ्री सेवा की तैयारी पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी महिला यात्री को यात्रा में परेशानी नहीं आने दी जाएगी और वह अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकेंगी. उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला हरियाणा की सीमा के बाहर जाती है तो उसे हरियाणा बॉर्डर से लेकर जहां तक भी जाना है, वहां तक का किराया देना पड़ेगा.

चालक, परिचालक और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

बता दें कि रक्षाबंधन पर विभाग ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसों को चलाने का ऐलान किया है. वहीं रोडवेज विभाग द्वारा चालक, परिचालकों के अलावा सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं.

पुलिस की कड़ी निगरानी भी जारी

हरियाणा सरकार का यह कदम भाई-बहन के इस पर्व को और भी खास बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि बहनों को अपने भाई के साथ त्योहार मनाने में सुविधा हो और वे बिना किसी यातायात खर्च की चिंता किए अपनी यात्रा कर सकें. पूरे 36 घंटों तक हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं और बच्चों की निशुल्क यात्रा रहेगी. रक्षाबंधन पर भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

रक्षाबंधन पर बहनों को मिला 36 घंटे का फ्री सफर

