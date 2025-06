ETV Bharat / state

'अपनी सरकार को याद करें गहलोत, उन्हें दूसरे पर लांछन लगाने का अधिकार नहीं' : गजेंद्र सिंह शेखावत - PHONE TAPPING CASE

शेखावत ने गहलोत पर पलटवार किया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 17, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 11:19 AM IST 3 Min Read

जोधपुर : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे. यहां आवास पर उन्होंने जनसुनवाई की. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कूटनीति संबंधों और सूझबूझ से ऐसे संबंध स्थापित किए हैं कि हम सब भारतवासी गर्व कर सकें. आफरी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए शेखावत ने उनके आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया. G7 से पहले कनाडा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ हुए अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है. कुछ देशों में कुछ लोग ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं. सामर्थ्य और शक्ति बढ़ाने के साथ भारत आतंकी घटनाओं को लेकर स्पष्ट संदेश दे रहा है, जिससे ऐसे लोगों के हौसले पस्त हो रहे हैं. जैसे-जैसे हमारा सामर्थ्य और शक्ति बढ़ेगी ऐसे लोग नगण्य हो जाएंगे. जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश की ओर से किए गए जुबानी हमले को लेकर शेखावत ने कहा कि जान बूझकर ना समझी दिखाने और किसी मुद्दे को न समझना हास्यास्पद है. इसे भी पढ़ें. गहलोत का हमला: आरएएस परीक्षा तिथि न बढ़ाने पर सरकार को बताया गैरजिम्मेदार, पूछा- क्या युवाओं का भविष्य मज़ाक है?

Last Updated : June 17, 2025 at 11:19 AM IST