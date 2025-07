ETV Bharat / state

भगवान शिव की पूजा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

July 11, 2025

जयपुर. सावन महीने का शुभारंभ आज से हो गया है. इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक 30 दिन चलेगा. सावन मास में कुल चार सोमवार पड़ेंगे. सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा. सावन मास में भगवान शिव की विशेष आराधना की जा रही है. इस दौरान जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर चौड़ा रास्ता, झारखंड महादेव क्वींस रोड, धूलेश्वर महादेव सी-स्कीम, अम्बिकेश्वर महादेव, सदाशिव ज्योतिर्लिंग कूकस समेत शिवालयों में सुबह चार बजे से महादेव के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लाइनें लग गई. दीया कुमारी ने भी की शिव आराधना : सावन मास की शुरुआत पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आज शिव भक्ति में लीन नजर आईं. उन्होंने जयपुर स्थित सिटी पैलेस के श्री राजराजेश्वर शिव मंदिर में जल और दुग्ध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की. वेद मंत्रों और घंटियों की गूंज के बीच दीया कुमारी ने पूरे विधि-विधान से शिवलिंग का रुद्राभिषेक और आरती की. इस अवसर पर कई महिला श्रद्धालु और कन्याएं भी विशेष पूजा में शामिल रहीं, जिससे मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर हो उठा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का पावन महीना आत्मिक ऊर्जा और साधना का प्रतीक है और उन्होंने प्रदेश में खुशहाली और शांति की कामना की.

