

प्रयागराज में चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा हत्याकांड में SIT ने किया क्राइम सीन रीक्रिएट, 35 दिन बाद ढाई घंटे चली छानबीन, पत्नी से भी पूछताछ - SN MISHRA MURDER CASE

हत्याकांड के 35 दिन बाद ढाई घंटे तक चली छानबीन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 4, 2025 at 4:28 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 5:02 PM IST

प्रयागराज : चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने रविवार को क्राइम सीन रीक्रिएट किया. हत्या के 35 दिन बाद क्राइम सीन को दोहराया गया. एसआईटी मेडिको लीगल और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर वारदात स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. क्राइम सीन रीक्रिएशन में पुलिस के जवानों ने अपराधी की भूमिका निभाई. ढाई घंटे तक चली प्रक्रिया में एसएन मिश्रा की पत्नी वत्सला मिश्रा से भी पूछताछ की गई. बता दें, हाई सिक्योरिटी बमरौली एयरफोर्स कॉलोनी के आवास में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर (वर्क) एसएन मिश्रा (50) की 29 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. चार अप्रैल को पुलिस ने दावा किया था कि सैन्य कॉलोनी में चोरी की नीयत से घुसे चोर सौरभ कुमार उर्फ बाबू ने सैन्य अधिकारी के जाग जाने पर गोली मार दी थी. पुलिस और SIT ने मिलकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया. (Photo Credit; ETV Bharat) कई बार किया सीन रीक्रिएट : SIT टीम के साथ डीसीपी सिटी और अभिषेक भारती रविवार दोपहर पहुंचे. अफसरों ने घटना की बारीकी से छानबीन की. एयरफोर्स की 20 फीट ऊंची दीवार को शूटर कैसे फांदकर अंदर आया इसका सीन भी रीक्रिएट किया गया. पुलिस का एक जवान काला लिबास, सिर पे टोपी, कंधे पर बैग और चेहरा रुमाल से ढक कर रस्सी के सहारे अंदर दाखिल हुआ. हत्याकांड से जुड़ी एक-एक कड़ी को जोड़ा गया. उधर, मुख्य आरोपी सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी, उसके पिता शिव कुमार और मां सुनीता की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है. सीन रीक्रिएशन के बाद SIT ने वत्सला मिश्रा से घटना के बारे में पूछताछ की है. वत्सला मिश्रा ने पुलिस की थ्योरी पर उठाए थे सवाल : चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्रा की पत्नी वत्सला मिश्र ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए थे. कहा था कि भला कोई अपराधी डोर बेल बजाकर चोरी करने आता है क्या? सौरभ ने वारदात से पहले रात में सवा तीन बजे डोर बेल बजाई थी. वह सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुआ था.

यह भी कहा था कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अपराध करने के बाद हमलावर बिना किसी डर या जल्दबाजी के घटनास्थल से शांति से चला गया, जबकि वह एक किलेबंद सैन्य अड्डे के अंदर था. हमलावर की हरकतें चोरी या डकैती के इरादे को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि, एसएन मिश्रा की पूर्व नियोजित और लक्षित हत्या का संकेत देते हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया था. इसका नेतृत्व आईजी रेंज प्रयागराज कर रहे हैं. पुलिस ने घटना के तीसरे दिन कर दिया था खुलासा : चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या का प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने 31 मार्च 2025 की देर शाम खुलासा कर दिया था. पुरामुफ्ती थाना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल नगर की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी, शिव कुमार और सुनीता को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से हत्या में प्रयोग की गई पिस्टल, अवैध तमंचा, 315 बोर, 64 अवैध जिन्दा कारतूस बरामद किया था. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया था कि अभियुक्त सौरभ कौशांबी जेल में बंद अपने बड़े भाई हनी उर्फ गौतम को छुड़ाना चाहता था. इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी. पैसे कहां से आएंगे यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था. उसने अपने पिता शिवकुमार पासी और मां सुनीता देवी से डिस्कस किया और चीफ इंजीनियर के घर में लूट की योजना बनाई. आरोपी की मां करती थी साफ-सफाई : मां सुनीता देवी आसपास के घरों में साफ-सफाई का काम करती थी. सौरभ भी अपनी मां के साथ वहां आता जाता रहता था. 28 मार्च की आधी रात बमरौली स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय की एयरफोर्स कॉलोनी में सौरभ चीफ इंजीनियर के घर वायुसेना की दीवार के पास पेड़ के सहारे दीवार फांदकर पहुंचा. सौरभ अपने साथ पिस्टल, आरी व अन्य सामान बैग में लेकर के पहुंचा था. पुलिस के दावे के मुताबिक, पहले उसने दरवाजा काटने का प्रयास किया. वह दरवाजा काट ही रहा था कि तभी घर के लोग जाग गए. वह दरवाजे के अंदर हाथ डालकर कुंडी खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी घर के लोग चिल्लाने लगे. चीफ इंजीनियर एसएन मिश्र ने जैसे ही खिड़की का स्लाइडर हटाया उन्होंने सौरभ को पहचान लिया. पहचान उजागर होने के डर से सौरभ ने फायर कर दिया. गोली इंजीनियर के सीधे दिल के पास लगी और उनकी मौत हो गई. सौरभ वहां से भाग निकला. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपी सौरभ ने कुछ दिन पहले कैंपस में फर्नीचर की सप्लाई की थी. लिहाजा उसे घर और उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ था. यही कारण है कि वह कैंपस में घटना करने के बाद आराम से निकलने में कामयाब हो सका. यह भी पढ़ें: प्रयागराज में कोर्ट जा रहे वकील को मारी गोली; 20 मिनट तक तड़पता रहा, बेहोश होने से पहले बताए आरोपियों के नाम

