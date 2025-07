ETV Bharat / state

मुंहनोचवा, चोटी कटवा, मंकी मैन के बाद अब यूपी में ड्रोन की अफवाह; इन जिलों में दहशत, जानिए क्या है हकीकत - RUMOR OF DRONE IN UP

रामपुर: यूपी खासकर पश्चिमी इलाका इन दिनों अफवाहों से परेशान है. 6 से ज्यादा जिलों में ड्रोन की अफवाह से दहशत है और लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं. दूसरी ओर, पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है. इसके बावजूद गलत सूचनाएं फैल रही हैं और इससे दहशत बनी हुई है. दरअसल, अफवाहों से दहशत फैलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई गलत सूचनाओं से सनसनी फैली, लेकिन बाद में यह खुलासा हो गया कि यह सभी फर्जी थीं. जो जिले इन अफवाहों से परेशान हैं, उनमें रामपुर के अलावा हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, संभल आदि शामिल हैं. रामपुर के ग्रामीण इलाकों में लोग रात भर लाठी डंडे लेकर गुजार रहे हैं. यहां अफवाह है कि रात में आसमान में ड्रोन उड़ता दिखाई देता है. इन सूचनाओं ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. धार्मिक स्थलों से भी एनाउंसमेंट के अलावा पूरी रात ग्रामीणों के फोन घनघना रहे हैं. रामपुर में ड्रोन की अफवाह से दहशत. (Video Credit; ETV BHARAT) इस मामले पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया पिछले तीन-चार दिनों से यह सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि रात में ड्रोन दिखाई दे रहा है. पुलिस रोजाना रात को पेट्रोलिंग कर रही है. बीट आरक्षी से लेकर एडिशनल एसपी और मैं खुद स्वयं रात को निकल रहे हैं. ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है. एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की अफवाह में न आएं. अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखती है तो स्थानीय थाने पर इसकी सूचना दें. इन अफवाहों ने भी फैलाई दहशत 1. चोटी कटवा : साल 2017 में अगस्त के महीने में दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अफवाह फैली कि रात में कोई महिलाओं की चोटी काट रहा है. यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई. इन राज्यों के कई इलाकों में चोटी कटने के शक में पिटाई की घटना सामने आई. इसी अफवाह के कारण आगरा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई. आरोप लगाया गया था कि यह महिला ही चोटी काटती है. लोग रात भर जागकर पहरा देने लगे. ‌यहां तक कि लोग अपने घर के बाहर नींबू-मिर्ची लटकाने लगे और दीवारों पर हल्दी के छाप भी लगाए जाने लगे. हालांकि यह सारी सूचनाएं निराधार ही निकलीं और अफवाहों पर बाद में विराम लग गया.

2. मंकी मैन : इसी तरह 2001 में मंकी मैन की अफवाह फैली. दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में लोग घर से बाहर निकलने में कतराने लगे. मंकी मैन के बारे में अफवाह थी कि उसके शरीर पर काले-घने बाल हैं और चेहरा हेलमेट से ढका रहता है. इन अफवाहों के साथ-साथ कई ऐसे लोग भी सामने आए, जिनका दावा था कि उन पर मंकी मैन ने अटैक किया है. पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इन दावों की जांच की तो कोई प्रूफ नहीं मिला. 3. सिलबट्टे वाली बुढ़िया: सिलबट्टे वाली बुढ़िया की अफवाह 2015 में देखी गई. बिहार, दिल्ली और एनसीआर समेत कई हिस्सों में अफवाह फैली कि बुढ़िया सिलबट्टे से पिटाई कर देती है. लोगों का कहना था कि बुढ़िया के डर से लोग अपने घर के सिलबट्ट को छिपाकर रखने लगे हैं. ये अफवाह भी झूठी निकली लेकिन इसने बड़ी संख्या में लोगों को परेशान किए रखा. 4. मुंह नोचवा : इन सभी अफवाहों में सबसे तेजी से फैलने वाली मुंहनोंचवा की खबर थी. 2002 में यूपी के ज्यादातर इलाकों में मुंहनोंचवा की अफवाह से दहशत बनी थी. लोगों ने छतों पर सोना छोड़ दिया था. कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया था कि आसमान से कोई लोगों के मुंह पर झपट्टा मारता है. यह भी कि वह रहस्यमयी चीज लाल और नीले रंग की होती है. कई लोगों के घायल होने की खबरें भी फैलीं. ये अफवाह गर्मी में ही सुनाई देतीं. बाद में ये सभी सूचनाएं और खबरें निराधार निकलीं. लेकिन इसने लंबे समय तक लोगों में दहशत बनाए रखी थी. अफवाह फैलाने के 182 मामले दर्ज: एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में गलत खबर और अफवाह फैलाने के मामले में साल 2021 में 42% की कमी आई है. जबकि 2019 में फेक खबर फैलाने के 486, 2020 में 1527 और 2021 में 882 मामले सामने आए. साल 2021 में सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में दर्ज किए. यहां 218 केस सामने आए. तमिलनाडु में 140, मध्यप्रदेश में 129, उत्तर प्रदेश में 82 और पांचवे नंबर पर महाराष्ट्र में 66 मामले दर्ज किए गए. यूपी में पुलिस ने लोगों से बार-बार की अपील: साल 2019 में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बच्चा चोरी करने के आरोप में कई बेगुनाह लोग मारे गए. पुलिस लगातार अपील करती रही कि भ्रामक सूचनाओं से बचें लेकिन, अफवाहों का जोर इतना था कि हिंसक भीड़ किसी न किसी की पीटकर हत्या कर देती थी.