पलामू के नक्सल इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर बर्खास्त! धनबाद में एसीबी ने घूस लेते हुए किया था गिरफ्तार - SUB INSPECTOR POSTED IN NAXAL AREA

प्रतीकात्मक चित्र ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 1, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 1:42 PM IST 2 Min Read

पलामू: नक्सल इलाके में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्त सब इंस्पेक्टर 2018 बैच के हैं और 2024 से पलामू में तैनात हैं. सब इंस्पेक्टर को धनबाद में एसीबी ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बोकारो रेंज के डीआईजी ने मामले में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया है. मुकदमे की डायरी लिखने के एवज में मांगी थी रिश्वत बर्खास्त के आदेश पलामू पुलिस को मिल गए हैं. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में एक आदेश मिला है. दरअसल सब इंस्पेक्टर पलामू के नक्सल इलाके के थाने में तैनात थे. सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि 2022 में सब इंस्पेक्टर धनबाद में एक मुकदमे की डायरी लिखने के मामले में 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. बाद में मुकदमे से जुड़े हुए शख्स ने एसीबी में शिकायत की थी. पहले जा चुके हैं जेल

