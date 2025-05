ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा में जश्न का माहौल, जगह-जगह जमकर हुई आतिशबाजी, लोगों ने कहा-"पहलगाम का बदला हुआ पूरा" - INDIAN ARMY OPERATION SINDOOR

दादरी में जश्न का माहौल ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 12:25 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:09 PM IST

चरखी दादरी: पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है. हरियाणा में भी जगह-जगह लोग जश्न मना रहे हैं. चरखी दादरी में लोगों ने जश्न मनाया. जमकर आतिशबाजी की. साथ ही भारत माता के जयकारे लगाए. इस दौरान लोगों में काफी उत्साह और गर्व देखने को मिला. दादरी में जश्न का माहौल: दादरी में मोबाइल एसोसिएशन के सदस्य प्रधान संदीप फोगाट ने अन्य लोगों के साथ क्षेत्र में जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए. साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया. इस दौरान प्रधान संदीप फोगाट ने कहा, “भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर सराहनीय काम किया है. पूरे देश में खुशी की लहर है. भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में मारे गए पर्यटकों को सच्ची श्रद्दाजंलि है. पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की नापाक हरकत दोबारा करने की जुर्रत ना कर सके.” रेवाड़ी में जश्न का माहौल (ETV Bharat) रेवाड़ी में जश्न का माहौल: पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जगह-जगह पर लोग जश्न मना रहे हैं. रेवाड़ी शहर के रेजांगला पार्क में पूर्व सैनिकों ने तिरंगे हाथ में लेकर भारत माता के जयकारे के नारे लगाए. साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की. इस दौरान लोगों ने कहा, “हमें देश की सेना पर गर्व है. भारतीय सेना हर घटना का बदला लेना चाहती है. सेना ने बार-बार बदला लेकर साबित कर दिया. भारतीय सेना ने अपने देश के लिए खून भी बौछार कर दिए.

अंबाला में जश्न का माहौल (ETV Bharat) अंबाला में जश्न का माहौल: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जश्न मनाया. लोगों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का आभार जताया. पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी भारतीय सेना को बधाई (ETV Bharat) पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी भारतीय सेना को बधाई: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश सहित हरियाणा में जश्न का माहौल है. इस बीच हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी को और भारत की सेना को सफल ऑपरेशन को अंजाम देने पर बधाई दिए. पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, “पाकिस्तान को उसकी जुबानी जवाब देना जरूरी था. अब भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा. मेरी पीएम से मांग है कि पहलगाम में शहीद हुए जवानों और आमजनों के परिवार के सामने सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों को पीएम सम्मानित करें. इससे देश के जवानों का हौसला बढ़ेगा. पाक के 9 आतंकी ठिकानों को किया गया ध्वस्त: भारतीय सेना ने बुधवार सुबह एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें मुरीदके और बहावलपुर भी शामिल हैं. इस हमले में अब तक 90 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. इस एक्शन को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया है. इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है. ये भी पढ़ें:'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हरियाणा में सुरक्षा कड़ी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द, अंबाला में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

Last Updated : May 7, 2025 at 3:09 PM IST