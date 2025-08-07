भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जुलाई-2025 में संचालित करवाई गई 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट और अंक सुधार परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया. परीक्षा का परिणाम 45.15 फीसदी रहा है. ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर देखा जा सकता है. ये परीक्षा प्रदेशभर में 32 परीक्षा केन्द्रों पर 5 से 14 जुलाई तक संचालित करवाई गई थी, जिसमें 10 हजार 811 परीक्षार्थी शामिल हुए थे.

10वीं का रिजल्ट घोषित : ये जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. डॉ.पवन कुमार ने बताया कि 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट और अंक सुधार परीक्षा में 10 हजार 811 परीक्षार्थियों में से 4,881 उत्तीर्ण हुए. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 6 हजार 768 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 2 हजार 957 छात्र पास हुए. इनका पास प्रतिशत 43.69 रहा और 4 हजार 43 प्रविष्ट छात्राओं मे से एक हजार 924 पास हुई, जिनका पास प्रतिशत 47.59 रहा. उन्होंने बताया कि 58.18 पास प्रतिशत के साथ जिला फरीदाबाद परीक्षा परिणाम में शीर्ष पायदान पर रहा और अंबाला 27.59 पास प्रतिशत के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा. इस परीक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले 3.9 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशत दर्ज किया है.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम किया घोषित (Etv Bharat)

साल में दो बार आयोजित करवाई जा रही परीक्षा : उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत छात्र-हित में सैकेण्डरी की परीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में दो बार आयोजित करवाई जा रही है. इसी के तहत जिन परीक्षार्थियों द्वारा अंक सुधार की परीक्षा दी जानी थी अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित रह गए थे, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को जुलाई-2025 में सैकेण्डरी की परीक्षा देने का मौका दिया गया था. उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वे अपनी उत्तरपुस्तिका की पुन:जांच/पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं.

