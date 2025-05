ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; मथुरा में तीन लोगों की मौत, बलरामपुर और महराजगंज में दो -दो की जान गई - ROAD ACCIDENTS IN UP

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 3, 2025 at 6:17 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 8:21 PM IST

मथुरा/ बलरामपुर/ महराजगंज : जैंत थाना क्षेत्र के वृंदावन रोड पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर से दो गाड़ियों की टक्कर हो गई. हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस चालक की तलाश कर रही है. जैंत थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि देवी मंदिर के पास तेज रफ्तार डंपर ने दो वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में कराया जा रहा है. मौके से डंपर चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. मौके क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है. यातायात सुचारू रूप से जारी है. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

बलरामपुर: वहीं यूपी के बलरामपुर जिले में गोंडा- बलरामपुर मार्ग पर नगर कोतवाली के सामने शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. बेटी और उसके बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहे मोटरसाइकिल सवार को अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी. हादसे में मोटरसाइकिल सवार मां मीरा देवी (35) और साल की बेटी की मौत हो गई जबकि महिला के पिता राम जलम पाल (65) और 4 साल का बेटा आदित्य घायल हो गया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. महराजगंज में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत : निचलौल थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह सड़क हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा ग्राम पचमा के पास निचलौल-चिउटहा रोड पर हुआ. घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां थाना सिन्दुरिया के सेमरी की रहने वाली मनवा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल मोहर्रम अली (50) की भी मौत हो गई. इस दौरान सलामत, सिन्टू (32) और शनि को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया गया है. निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा के मुताबिक, हादसे में एक बाइक सवार मनवा और मोहर्रम अली की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. घायलों का इलाज मेडिकल काॅलेज में चल रहा है, जबकि दोनों मृतकों का शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें : लखनऊ में सड़क हादसा: रामलला के दर्शन करने जा रहे पिता-पुत्र की मौत, 3 अन्य घायल

Last Updated : May 3, 2025 at 8:21 PM IST