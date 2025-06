ETV Bharat / state

नारायणपुर में माड़ डिवीजन के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई, अबूझमाड़ के कोहकामेटा में एनकाउंटर, दो महिला नक्सली ढेर - ABUJHMAD ENCOUNTER

महिला नक्सली ढेर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 26, 2025 at 10:02 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 10:35 AM IST

नारायणपुर: जिले के सुदूर व संवेदनशील अबूझमाड़ इलाके में गुरुवार रात पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इसमें दो महिला माओवादी मारी गई हैं. मौके से हथियार, दवाइयां और नक्सली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. माओवादी माड़ डिवीजन से जुड़े बताए जा रहे हैं. अबूझमाड़ के कोहकामेटा में नक्सल ऑपरेशन: मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी नारायणपुर, कोंडागांव पुलिस व एसटीएफ को माड़ डिवीजन के बड़े नक्सली कैडर की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर बुधवार शाम से अबूझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में सघन सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रात को भीषण मुठभेड़ हुई. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दो महिला माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ स्थल से राइफल और हथियार बरामद: एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से एक इंसास राइफल, एक .315 बोर हथियार, मेडिकल किट और अन्य नक्सली साहित्य बरामद हुआ है. मारी गई नक्सलियों की पहचान कार्रवाई: सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि अन्य माओवादी न भाग सकें. मारे गए महिला माओवादियों की पहचान की कार्रवाई जारी है.

