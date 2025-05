ETV Bharat / state

पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन, दिया अल्टीमेटम - AMBEDKAR NAGAR WATER PROBLEM

पानी की समस्या के लिए प्रदर्शन करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया और नारे लगाए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे लोगों का जीवन संकट में है. इस गंदे पानी के चलते लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है. इसके बावजूद तीन बार के विधायक अजय दत्त इस गंभीर समस्या को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न ही लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार हैं. पानी की समस्या के लिए प्रदर्शन करते कार्यकर्ता (ETV Bharat) प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी जय प्रकाश ने कहा, अंबेडकर नगर में जल संकट विकराल होता जा रहा है. लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार और विधायक दोनों मौन हैं. यह जनविरोध अब स्थानीय विधायक अजय दत्त और सरकार को जगाने के लिए किया गया है.

