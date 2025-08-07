Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी, पौड़ी के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों किया दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात, 5 लोग लापता - DISASTER AFFECTED AREAS PAURI

पौड़ी गढ़वाल में कल बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिसके बाद आज सीएम धामी ने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया.

@ukcmo
ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी (@ukcmo)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 3:14 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read

पौड़ी गढ़वाल: धराली में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद गुरुवार सात अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक में भी पहुंचे. यहां भी सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया है. बता दें कि कल 6 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक के कई गांवों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था.

पांच मजदूर लापता: दोनों इलाकों में जहां बारिश के कारण दो महिलाओं की मौत हुई थी तो वहीं नेपाली मूल के पांच मजदूर लापता हो गए थे, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. सबसे ज्यादा नुकसान पाबौ के क्यार्द, कलुण, सेंजी और बुरांसी गांवों में हुआ तो वहीं थलीसैंण ब्लॉक के बांकुड़ा गांव में भी कुदरत के कहर के निशान देखे जा सकते है.

रास्तों को भी भारी नुकसान पहुंचा: कल से ही पुलिस-प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम राहत और बचाव के कार्यों में जुटे हुए है. बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से पानी के सैलाब के साथ मलबा भी आया था, जिसने न सिर्फ खेतों और रास्तों को बर्बाद किया, बल्कि कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है.

बांकुड़ा गांव में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात: सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात थलीसैंण ब्लॉक के बांकुड़ा गांव के है. यहां कई घरों में मलबा घुसा है. सड़कें ध्वस्त हो गई हैं. इस इलाके में ही पांच नेपाली मजदूर भी बह गए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

Pauri Garhwal
पौड़ी में भारी बारिश के बाद बने हालात. (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया: प्रशासन ने बताया कि पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, जहां उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में उनके लिए भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था की गई है. मेडिकल टीमें भी हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रही है.

ETV Bharat
पानी के सैलाब ने खेतों को भी बर्बाद कर दिया है. (ETV Bharat)

नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा: वहीं पाबौ के जिला पंचायत सदस्य भरत रावत ने बताया कि करीब 12 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी. बारिश के कारण इलाके में आपदा जैसे हालत बन गए. कई गांवों में लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है. इसके अलावा नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है. बता दें कि मौसम साफ होने के बाद पौड़ी समेत पहाड़ के अन्य इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है.

पढ़ें---

पौड़ी गढ़वाल: धराली में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद गुरुवार सात अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक में भी पहुंचे. यहां भी सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया है. बता दें कि कल 6 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण और पाबौ ब्लॉक के कई गांवों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था.

पांच मजदूर लापता: दोनों इलाकों में जहां बारिश के कारण दो महिलाओं की मौत हुई थी तो वहीं नेपाली मूल के पांच मजदूर लापता हो गए थे, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. सबसे ज्यादा नुकसान पाबौ के क्यार्द, कलुण, सेंजी और बुरांसी गांवों में हुआ तो वहीं थलीसैंण ब्लॉक के बांकुड़ा गांव में भी कुदरत के कहर के निशान देखे जा सकते है.

रास्तों को भी भारी नुकसान पहुंचा: कल से ही पुलिस-प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम राहत और बचाव के कार्यों में जुटे हुए है. बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से पानी के सैलाब के साथ मलबा भी आया था, जिसने न सिर्फ खेतों और रास्तों को बर्बाद किया, बल्कि कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है.

बांकुड़ा गांव में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात: सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात थलीसैंण ब्लॉक के बांकुड़ा गांव के है. यहां कई घरों में मलबा घुसा है. सड़कें ध्वस्त हो गई हैं. इस इलाके में ही पांच नेपाली मजदूर भी बह गए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

Pauri Garhwal
पौड़ी में भारी बारिश के बाद बने हालात. (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया: प्रशासन ने बताया कि पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, जहां उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में उनके लिए भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था की गई है. मेडिकल टीमें भी हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रही है.

ETV Bharat
पानी के सैलाब ने खेतों को भी बर्बाद कर दिया है. (ETV Bharat)

नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा: वहीं पाबौ के जिला पंचायत सदस्य भरत रावत ने बताया कि करीब 12 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी. बारिश के कारण इलाके में आपदा जैसे हालत बन गए. कई गांवों में लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है. इसके अलावा नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है. बता दें कि मौसम साफ होने के बाद पौड़ी समेत पहाड़ के अन्य इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है.

पढ़ें---

Last Updated : August 7, 2025 at 3:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAURI GARHWAL DISASTERCM PUSHKAR SINGH DHAMIपौड़ी के आपदा ग्रस्त क्षेत्रसीएम धामी की पौड़ी दौराDISASTER AFFECTED AREAS PAURI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.