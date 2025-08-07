गुरुग्राम: अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस वीडियो में कुछ युवक गाड़ियों के सनरूफ और खुले वाहनों से स्टंट करते नजर आए. गाड़ियों से सायरन की आवाजें आ रही थीं और रास्ता पूरी तरह जाम था. यह घटना शोभा सिटी के पास हुई, जिसे वहां के निवासियों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा: गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर राजेंद्रा पार्क थाने में मामला दर्ज किया. जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों, सोहना के हिमांशु और दिल्ली के सागर व कौशल को गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई दो थार और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की. सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) अशोक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है.

इंस्टा रील्स ने सलाखों के पीछे पहुंचाया (Etv Bharat)

अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ASI अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी है. वीडियो में कई युवक स्टंट करते और वीडियो बनाते दिखे थे. पुलिस का कहना है कि सभी दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा. इस घटना ने सड़क सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए हैं.

सड़क जाम से लोगों को परेशानी: यह घटना रविवार शाम को हुई, जब इन युवकों ने रील बनाने के लिए एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया. इससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी असुविधा हुई. स्थानीय निवासियों ने इस हरकत की निंदा की और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस की सख्ती का संदेश: गुरुग्राम पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के लिए ऐसी हरकतों से बचें, जो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनें.

