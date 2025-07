ETV Bharat / state

तन्वी द ग्रेट ने मोहन यादव को किया इमोशनल, थिएटर से बाहर आते ही फिल्म की टैक्स फ्री - TANVI THE GREAT TAX FREE IN MP

एमपी में टैक्स फ्री हुई तन्वी द ग्रेट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 8:14 AM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश में बॉलीवुड फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की. दरअसल मंगलवार को राजधानी भोपाल के एक सिनेमाघर में फिल्म के निर्माता-निर्देशक और अभिनेता का भी रोल कर रहे अनुपम खेर के साथ सीएम ने फिल्म देखी. इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी फिल्म को देखा. फिल्म देखने के बाद ही सीएम ने मध्य प्रदेश में 'तन्वी द ग्रेट' को कर मुक्त कर दिया. यह है फिल्म की कहानी

बता दें कि, 'तन्वी द ग्रेट' फिल्म की नायिका तन्वी का रोल शुभांगी दत्त ने निभाया है. जो आटिज्म से पीड़ित रहती हैं. लेकिन उनकी मां आटिज्म की विशेषज्ञ रहती हैं. लेकिन उनको किसी काम से विदेश जाना पड़ता है. ऐसे में तन्वी के लालन-पालन की जिम्मेदारी उनके नाना के पास आ जाती है. इसी बीच तन्वी को पता चलता है कि उसके पिता का सपना था कि वो आर्मी में सियाचिन पर तिरंगा फहराए. इसके बाद नायिका के संघर्ष की कहानी शुरु होती है.

Last Updated : July 23, 2025 at 8:14 AM IST