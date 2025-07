ETV Bharat / state

अशोकनगर में 8 जुलाई को कांग्रेस का हल्ला बोल, हजारों कार्यकर्ताओं संग जीतू पटवारी की गिरफ्तारी - JAIVARDHAN SINGH SUPPORT PATWARI

अशोकनगर में गिरफ्तारी देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

Published : July 5, 2025 at 7:21 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 7:45 AM IST

अशोकनगर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के मामले में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए राघोगढ़ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह अशोकनगर पहुंचे. जहां उन्होंने 8 जुलाई को अशोकनगर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देने की बात कही. बता दें कि, जीतू पटवारी पर एक व्यक्ति को गंदगी खिलाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है. 15 से 20 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जीत पटवारी देंगे गिरफ्तारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर 26 जून को दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. पटवारी 8 जुलाई को अशोकनगर में गिरफ्तारी देंगे. इस प्रदर्शन में करीब 20 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे. कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे. जीतू पटवारी के समर्थन में आए विधायक जयवर्धन सिंह (ETV Bharat) जयवर्धन सिंह ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक

प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अशोकनगर पहुंचे. उन्होंने मीडिया से कहा कि, ''जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर झूठी और बेबुनियाद है. इससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है.'' जयवर्धन ने कहा, ''लोधी समाज के युवक गजराज लोधी को भाजपा नेता ने मल खिलाया. गजराज दो बार जनसुनवाई में गया, पुलिस के पास भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब उसे न्याय नहीं मिला तो वह ओरछा में जीतू पटवारी से मिला और अपना दुख बताया. उस मुलाकात की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है.''

जयवर्धन सिंह ने कहा कि, ''इसके बाद एसपी और टीआई मुंगावली के जरिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई. यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, उसी की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर की गई.'' उन्होंने कहा कि, ''यह लोकतंत्र है, लेकिन भाजपा सरकार घमंड और अहंकार में काम कर रही है. पुलिस भाजपा नेताओं की गुलामी कर रही है.'' उन्होंने बताया कि, ''जीतू पटवारी ने तय किया है कि वे 8 जुलाई को अशोकनगर आकर गिरफ्तारी देंगे. उनके साथ कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. गजराज और उसके भाई की आवाज अब भी दबाई जा रही है. कांग्रेस अब सीधे अशोकनगर से आगे की रणनीति तय करेगी.'' जयवर्धन सिंह ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक (ashoknagar) जीतू पटवारी पर हुआ था मामला दर्ज

जयवर्धन सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन में अशोकनगर पहुंचे थे. जीतू पटवारी पर 26 जून को मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. मामला मुंगावली थाना क्षेत्र के मूडरा गांव का है. यहां गजराज लोधी को मल खिलाने का मामला सामने आया था. इसी के विरोध में कांग्रेस ने 8 जुलाई को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन का ऐलान किया है. 8 जुलाई को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी, जीतू पटवारी बोले- ये हमारे लिए सम्मान की बात

जीतू पटवारी पर FIR के विरोध में NSUI, सीएम को तलवार देने जा रहे 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार भाजपा की भ्रष्ट सरकार ले रही परीक्षा

जयवर्धन सिंह ने कहा कि, ''भाजपा की भ्रष्ट सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की परीक्षा ले रही है.'' उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता का नाम लेते हुए कहा कि, ''वह गोपाल सिंह चौहान के क्षेत्र से है. उनके पास न तो बंदूक थी, न ही गोली चलाई. फिर भी 20 साल बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे महान एसपी अशोकनगर में आए हैं. अब बहुत हो चुका है. कार्यकर्ताओं ने बहुत सहन कर लिया है. 8 जुलाई को जीतू पटवारी अशोकनगर आ रहे हैं.'' जयवर्धन सिंह ने कहा, ''जब-जब सरकार ने अत्याचार किया, तब-तब भाजपा नेता पराजित हुए हैं.'' पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कसा तंज

उन्होंने दतिया का जिक्र करते हुए कहा कि, ''पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई झूठे केस दर्ज कराए थे. जनता ने उन्हें भी घर बैठा दिया. अगर अशोकनगर एसपी को लगता है कि गजराज लोधी की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर वह आवाज बंद कर देंगे, तो यह उनकी बड़ी गलतफहमी है.''

