ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड 2025: रामोजी फिल्म सिटी घूमेंगी सुंदरियां, अब तक क्या हुआ और अब कहां-क्या होगा, जानें पूरा शेड्यूल - MISS WORLD 2025

मिस वर्ल्ड 2025 ( Getty Images )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 15, 2025 at 2:26 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:49 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: मिस वर्ल्ड 2025 इस बार भारत की धरती पर आयोजित होने जा रहा है. तेलंगाना में इसका आगाज हो चुका है. 6-7 मई को मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली विश्व की 109 सुंदरियां हैदराबाद पहुंची और 10 मई को ओपनिंग सेरेमनी में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए. जिसके बाद उन्होंने 12-13 मई को हैदराबाद-ओल्ड सिटी की सैर की. सभी कंटेस्टेंट्स ने चारमीनार में हैरिटेज वॉक की और चौमोहल्ला पैलेस में डिनर किया. इसके साथ ही हैदराबाद के हस्तशिल्प और कल्चरल फेस्टिविटीज का आनंद लिया. 14 मई को सभी कंटेस्टेंट्स वारंगल पहुंची और वहां हजार स्तंभ टेंपल, वारंगल फोर्ट और रामप्पा टेंपल का दौरा किया. यहां उन्होंने कल्चरल सेंटर में पेरिनी डांस प्रोग्राम का लुत्फ उठाया. 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का फिनाले शो 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर में होगा. इसी बीच जानते हैं कि 15 मई से कंटेस्टेंट्स का पूरा शेड्यूल क्या होगा.

15 मई को कंटेस्टेंट्स दो ग्रुप में बंट जाएंगी जिनमें से पहला ग्रुप यादगिरीगु्ट्टा टेंपल और दूसरा पोचमपल्ली विजिट करेगा. जहां वे लोकल कारीगरों के हस्तशिल्प का नमूना देखेंगे. वहीं 16 मई को भी दो ग्रुप मेडिकल टूरिज्म और पिल्ललमारो बेनियान ट्री विजिट करेंगे. रामोजी फिल्म सिटी का करेंगी दौरा 17 मई को सभी कंटेस्टेंट्स सुबह गचीबाउली इंडोर स्टेडियम में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट फिनाले का लुत्फ उठाएंगी. बाद में दोपहर में रामोजी फिल्म सिटी विजिट करेंगी.

18 मई को वे पुलिस कमांड सेंटर और स्टेट सेक्रेटिरिएट पर सनडे-फनडे कार्निवाल एंजॉय करेंगी. आईपीएल मैच करेंगी एंजॉय 20-21 मई को सभी कंटेस्टेंट्स रीजनल फास्ट ट्रैक टी हब और राजीव गांधी इंटनेशनल स्टेडियम में आईपीएल मैच का लुत्फ उठाएंगी.21 मई को सभी कंटेंस्टेंट्स शिल्पारामम में आर्ट एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल अटेंड करेंगी. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 22 मई को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच वीडियो सिलेक्शन के जरिए फाइनल ऑडिशन होगा.

23 मई को हेड टू हेड फाइनलिस्ट चुने जाएंगे जिनके बीच स्पीच कॉम्पिटिशन होगा. ये इवेंट इंडियन बिजनेस स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा.

24 मई को हाईटैक्स में कंटेंस्टेंट्स में से टॉप मॉडल को चुना जाएगा और डिजाइनवियर अवार्ड दिए जाएंगे.

25 मई को पर्ल एंड ज्वैलरी फैशन शो होगा.

26 मई को मिस वर्ल्ड ब्यूटी विद पर्पज गाला आयोजित होगा, जिसमें टॉप फाइनलिस्ट चुनी जाएंगी.

27 मई से 30 मई तक फाइनल शो रिहर्सल होगी.

31 मई को फाइनल शो हाईटैक्स प्रदर्शनी सेंटर में होगा जो कि (10PM-1AM) तक चलेगा. इस दिन चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा अगली मिस वर्ल्ड को ताज पहनाएंगी.

2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस पर मिस वर्ल्ड और कंटेस्टेंट्स चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ राज भवन में मौजूदगी दर्ज कराएंगी. हैदराबाद के चारमीनार से शुरू होकर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31 मई को पूरी होगी. जिसके बाद तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मिस वर्ल्ड 2025 और कंंटेस्टेंट्स राज भवन में चीफ मिनिस्टर और गर्वनर के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी. यह भी पढ़ें: WATCH: चारमीनार के बाद मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स ने किया वारंगल का दौरा, नंदी के कान में बोली विशेज - MISS WORLD 2025

हैदराबाद: मिस वर्ल्ड 2025 इस बार भारत की धरती पर आयोजित होने जा रहा है. तेलंगाना में इसका आगाज हो चुका है. 6-7 मई को मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली विश्व की 109 सुंदरियां हैदराबाद पहुंची और 10 मई को ओपनिंग सेरेमनी में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए. जिसके बाद उन्होंने 12-13 मई को हैदराबाद-ओल्ड सिटी की सैर की. सभी कंटेस्टेंट्स ने चारमीनार में हैरिटेज वॉक की और चौमोहल्ला पैलेस में डिनर किया. इसके साथ ही हैदराबाद के हस्तशिल्प और कल्चरल फेस्टिविटीज का आनंद लिया. 14 मई को सभी कंटेस्टेंट्स वारंगल पहुंची और वहां हजार स्तंभ टेंपल, वारंगल फोर्ट और रामप्पा टेंपल का दौरा किया. यहां उन्होंने कल्चरल सेंटर में पेरिनी डांस प्रोग्राम का लुत्फ उठाया. 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का फिनाले शो 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर में होगा. इसी बीच जानते हैं कि 15 मई से कंटेस्टेंट्स का पूरा शेड्यूल क्या होगा. 15 मई को कंटेस्टेंट्स दो ग्रुप में बंट जाएंगी जिनमें से पहला ग्रुप यादगिरीगु्ट्टा टेंपल और दूसरा पोचमपल्ली विजिट करेगा. जहां वे लोकल कारीगरों के हस्तशिल्प का नमूना देखेंगे. वहीं 16 मई को भी दो ग्रुप मेडिकल टूरिज्म और पिल्ललमारो बेनियान ट्री विजिट करेंगे. रामोजी फिल्म सिटी का करेंगी दौरा 17 मई को सभी कंटेस्टेंट्स सुबह गचीबाउली इंडोर स्टेडियम में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट फिनाले का लुत्फ उठाएंगी. बाद में दोपहर में रामोजी फिल्म सिटी विजिट करेंगी.

18 मई को वे पुलिस कमांड सेंटर और स्टेट सेक्रेटिरिएट पर सनडे-फनडे कार्निवाल एंजॉय करेंगी. आईपीएल मैच करेंगी एंजॉय 20-21 मई को सभी कंटेस्टेंट्स रीजनल फास्ट ट्रैक टी हब और राजीव गांधी इंटनेशनल स्टेडियम में आईपीएल मैच का लुत्फ उठाएंगी.21 मई को सभी कंटेंस्टेंट्स शिल्पारामम में आर्ट एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल अटेंड करेंगी. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 22 मई को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच वीडियो सिलेक्शन के जरिए फाइनल ऑडिशन होगा.

23 मई को हेड टू हेड फाइनलिस्ट चुने जाएंगे जिनके बीच स्पीच कॉम्पिटिशन होगा. ये इवेंट इंडियन बिजनेस स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा.

24 मई को हाईटैक्स में कंटेंस्टेंट्स में से टॉप मॉडल को चुना जाएगा और डिजाइनवियर अवार्ड दिए जाएंगे.

25 मई को पर्ल एंड ज्वैलरी फैशन शो होगा.

26 मई को मिस वर्ल्ड ब्यूटी विद पर्पज गाला आयोजित होगा, जिसमें टॉप फाइनलिस्ट चुनी जाएंगी.

27 मई से 30 मई तक फाइनल शो रिहर्सल होगी.

31 मई को फाइनल शो हाईटैक्स प्रदर्शनी सेंटर में होगा जो कि (10PM-1AM) तक चलेगा. इस दिन चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा अगली मिस वर्ल्ड को ताज पहनाएंगी.

2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस पर मिस वर्ल्ड और कंटेस्टेंट्स चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ राज भवन में मौजूदगी दर्ज कराएंगी. हैदराबाद के चारमीनार से शुरू होकर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31 मई को पूरी होगी. जिसके बाद तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मिस वर्ल्ड 2025 और कंंटेस्टेंट्स राज भवन में चीफ मिनिस्टर और गर्वनर के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी. यह भी पढ़ें: WATCH: चारमीनार के बाद मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स ने किया वारंगल का दौरा, नंदी के कान में बोली विशेज - MISS WORLD 2025

Last Updated : May 15, 2025 at 2:49 PM IST