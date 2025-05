ETV Bharat / bharat

नैनीताल हंगामा, खनन विवाद और चारधाम...तीखे सवालों पर TSR के सीधे जवाब, देखें EXCLUSIVE इंटरव्यू - TRIVENDRA SINGH RAWAT

बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत EXCLUSIVE इंटरव्यू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 3, 2025 at 7:58 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 8:03 PM IST 7 Min Read

देहरादून (किरणकांत शर्मा): उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते कुछ समय से चर्चाओं में है. त्रिवेंद्र सिंह रावत कभी लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को सोचने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी उनके बयान धामी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए दिखते हैं. यही कारण है कि कई बार बीजेपी नेता ही त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमलावर हो जाते हैं. बीजेपी के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि त्रिवेंद्र केजरीवाल स्टाइल में राजनीति करते हैं. इन्हीं तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत ने बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और उनका पक्ष जाना. चाहे वो देश की संसद हो या प्रदेश का कोई मंच, त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़े मुद्दों को उठाने से परहेज नहीं करते हैं. ईटीवी भारत के कई सवालों का भी त्रिवेंद्र ने सीधा जवाब दिया. नैनीताल नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शांत वादियों में उठा बवाल हो या पुलवामा हमले को लेकर देश का आक्रोश...हरिद्वार सांसद वे प्रदेश से लेकर देश के बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत EXCLUSIVE इंटरव्यू (ETV Bharat) सवाल- नैनीताल में 65 साल के बुजुर्ग पर 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है. इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा है. हालांकि, पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है. फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं की वजह से उत्तराखंड में तनाव का माहौल रहा है. जवाब- ये सच है कि इस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं. इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, इस पर अध्ययन की जरूरत है ताकि मूल पर ही प्रहार किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. कहीं न कहीं उन पर सवाल उठाता है जिन पर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है. जनता का गुस्सा भी जायज है. नैनीताल की घटना शर्मसार करने वाली है. पुलिस ने भी समय से कार्रवाई की है.

