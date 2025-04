ETV Bharat / bharat

पाक सेना ने तीसरे दिन LOC पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब - FIRING AT LOC

पाक सेना ने तीसरे दिन LOC पर की फायरिंग (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 27, 2025 at 8:43 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 9:16 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों की ओर से बीती रात नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार तुतमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने के इलाकों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई. इससे पहले भी रात के समय लगातार तीन दिनों से गोलीबारी की जा रही है. नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी हाई लेवल पर है जबकि सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को फलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है. इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए. भारतीय सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी का करारा जवाब दिया. बीती रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की.

इस बीच कुलगाम पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ समन्वित अभियान में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मतलहामा चौक थोकरपोरा, कैमोह में स्थापित एक नियमित जांच चौकी के दौरान दो व्यक्तियों को रोका गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए संदिग्धों की पहचान बिलाल अहमद भट और मोहम्मद इस्माइल भट के रूप में हुई है. ये दोनों थोकरपोरा कैमोह के रहने वाले हैं. उनकी तलाशी लेने पर सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से दो पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगजीन और 25 राउंड पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किये. पुलिस स्टेशन कैमोह में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. इससे पहले, अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के एक संदिग्ध के घर को सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों के अनुसार कुलगाम जिले के मुतलहामा गांव में जाकिर अहमद गनी नामक संदिग्ध के घर को ध्वस्त कर दिया गया. कहा जा रहा है कि गनी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था. उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी. अधिकारियों ने बताया कि गनी 2023 से आतंकी गतिविधियों सक्रिय है. ये भी पढ़ें- पाकिस्तान ने LoC पर रातभर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों की ओर से बीती रात नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार तुतमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने के इलाकों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई. इससे पहले भी रात के समय लगातार तीन दिनों से गोलीबारी की जा रही है. नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी हाई लेवल पर है जबकि सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को फलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है. इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए. भारतीय सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी का करारा जवाब दिया. बीती रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की. इस बीच कुलगाम पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ समन्वित अभियान में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मतलहामा चौक थोकरपोरा, कैमोह में स्थापित एक नियमित जांच चौकी के दौरान दो व्यक्तियों को रोका गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए संदिग्धों की पहचान बिलाल अहमद भट और मोहम्मद इस्माइल भट के रूप में हुई है. ये दोनों थोकरपोरा कैमोह के रहने वाले हैं. उनकी तलाशी लेने पर सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से दो पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगजीन और 25 राउंड पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किये. पुलिस स्टेशन कैमोह में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. इससे पहले, अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के एक संदिग्ध के घर को सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों के अनुसार कुलगाम जिले के मुतलहामा गांव में जाकिर अहमद गनी नामक संदिग्ध के घर को ध्वस्त कर दिया गया. कहा जा रहा है कि गनी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था. उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी. अधिकारियों ने बताया कि गनी 2023 से आतंकी गतिविधियों सक्रिय है. ये भी पढ़ें- पाकिस्तान ने LoC पर रातभर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Last Updated : April 27, 2025 at 9:16 AM IST