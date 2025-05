ETV Bharat / bharat

पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना का जवान शहीद, हरियाणा के थे रहने वाले - CEASEFIRE VIOLATIONS BY PAKISTAN

लांस नायक दिनेश कुमार शहीद ( X@PriyanshiBharg7 )

जम्मू: पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत मिसाइल हमले कर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए. इससे बौखलाए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ में गोलाबारी की. पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा की जा रही इस गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया. हालांकि वह सुबह गंभीर रूप से घायल हो गया था.काफी प्रयास के बाद भी उसे बचाया नही जा सका. हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले लांस नायक दिनेश कुमार घायल हो गया था. घायल जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. भारतीय सेना ने इस घटना की जानकारी दी. शहीद जवान हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले थे. शहीद का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव पलवल रवाना किया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

एलओसी के पास पाकिस्तानी गोलाबारी

ऑपरेशन सिंदूर से परेशान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी के अलावा बारामूला व कुपवाड़ा के अग्रिम गांवों पर गोलाबारी और मोर्टार से हमला किया. इसमें 12 लोगों की मौत हो गई तथा 50 से अधिक घायल हो गए. बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसी जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. शहीद का पार्थिव शरीर वीरवार को उनके पैतृक गांव पलवल रवाना किया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुधवार शाम को डिच क्षेत्र के आगे के सभी सीमावर्ती गांवों को खाली करवा लिया है. प्रशासन ने शाम लगभग चार बजे एलान कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया. प्रशासन और सुरक्षा बल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जवाबी हमला कर सकता है ? रक्षा विशेषज्ञों ने कही ये बात

