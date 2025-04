ETV Bharat / state

ফের IIT খড়গপুর ! হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ - KHARAGPUR IIT STUDENT BODY FOUND

আইআইটি খড়গপুরে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ( ইটিভি ভারত )

Published : April 21, 2025 at 9:12 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 9:22 AM IST

খড়গপুর, 21 এপ্রিল: বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ফের আইআইটি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য খড়গপুরে । রবিবার রাতে আইআইটির জগদীশচন্দ্র বোস হস্টেলের ঘর থেকে এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ । মৃতের নাম অনিকেত ওয়ালকর (22)। পুলিশ ও আইআইটি সূত্রে জানা যায়, মৃত অনিকেত ওশেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নোভাল আর্কিটেকচার (Ocean Engineering and Naval Architecture) বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়া জেলার বাসিন্দা অনিকেত থাকতেন আইআইটি খড়গপুরের জগদীশচন্দ্র বসু (J.C Bose) হলে। তাঁর রুম নম্বর ছিল সি-214 (C- 214)। ওই রুম থেকেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মৃতদেহ খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় । এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। আত্মহত্যা, নাকি IIT পড়ুয়ার মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, হস্টেলে নিজের ঘরেই ছিলেন মহারাষ্ট্রের ওই ছাত্র। সহপাঠীরা ডাকাডাকি করলেও সাড়া না-মেলায় খবর যায় নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে। তাঁরা তড়িঘড়ি এসে দেখেন, গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে অনিকেতের দেহ। রবিবার রাতে জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে অর্থাৎ গত 12 জানুয়ারি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুরের খুকুরদহের বাসিন্দা সাওন মালিকের (21) দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ । সেই ঘটনার তিনমাসের মাথায় ফের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গত, 2022 সালের 14 অক্টোবর খড়গপুর আইআইটিতে ফাইজান আহমেদ নামে তৃতীয় বর্ষের এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল ৷ যদিও সেই ঘটনায় ফাইজানকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে দাবি করেছিল পরিবার। এরপর বহু ঘটনা ঘটেছে, তারপর আইআইটিতে মৃত ফাইজানের তদন্ত নিয়ে নতুন করে রিপোর্ট এসেছে। দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তে রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পড়ুয়া ফাইজানের মৃত্যুর পিছনে কারণ রয়েছে নৃশংসভাবে খুনের তত্ত্ব। যেখানে বন্দুকের গুলি এবং ভারী কিছু জিনিস দিয়ে তাঁকে আঘাতের মতো তত্ত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ফাইজানের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে মোড় নেয়। এরই মধ্যে গত বছর আর এক পড়ুয়া দেবিকা পিল্লায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । ফের IIT খড়গপুরের হস্টেলে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ ! তদন্তের দাবি সাংসদ জুনের

