.

Leopard Hunts Dog in Haridwar: ہریدوار میں کتے کا شکار کرتے ہوئے تیندوا کا ویڈیو وائرل Published on: 32 minutes ago

Koo_Logo Versions

ہریدوار شہر کے سوکھی ندی علاقے Incident Of Sukhi River Area میں دیر رات تیندوا اندھیرے میں کتے کو اٹھا Leopard Hunts Dog in Haridwar کر لے گیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل Video Goes Viral ہو رہا ہے۔ ویڈیو دیکھیں