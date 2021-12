.

Imran Pratapgarhi Nazm: سب کو یوپی دے کر دیکھا اب بیٹی کے ہاتھ میں دو Published on: 10 minutes ago



مغربی یوپی میں کانگریس کی طاقت The power of the Congress in Western UP کو دکھانے کے لیے، پرینکا گاندھی نے اپنے سسرال مراد آباد میں پرتگیہ ریلی سے خطاب کیا۔ اس ریلی میں کانگریس لیڈر اور مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی بھی موجود تھے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے اتر پردیش کے انتخابات میں پرینکا گاندھی اور کانگریس کو جتوانے کے لیے ایک غزل پڑھی، جسے سن کر سب واہ واہ کرنے لگے۔