Incident of Electric Shock to Students دہرادون میں طلبہ کو بجلی کا جھٹکا لگنے کا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید Published on: 2 hours ago

دہرادون میں ایک اسکول کے قریب چھٹی کے دوران گاڑی میں بیٹھ رہے دو بچے کو کرنٹ لگ گیا۔ دراصل جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسکول کی چھٹی کے بعد جب بچے آٹو میں بیٹھنے کے لیے پانی میں اتر رہے تھے بچے کرنٹ کی زد Incident of electric shock to students in Dehradun میں آ گئے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے کسی طرح بچوں کو وہاں سے باہر نکالا۔ یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا۔ دیکھیں ویڈیو