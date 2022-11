حیدرآباد: جو لوگ باقاعدگی سے یوگا کرتے ہیں وہ دیگر بیماریوں اور انفیکشن سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ اس بات کی نہ صرف کئی مطالعات سے تصدیق ہوئی ہے بلکہ تمام طبی شعبوں کے ماہرین کا ماننا ہے کہ کثرت سے ورزش خصوصاً یوگا جسم کے تمام نظاموں اور پھیپھڑوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری میں بھی یوگا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ Yoga and exercise can be very helpful in keeping the lungs strong

سانس انسانی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس لینے یا پھیپھڑوں سے متعلق کوئی بیماری یا مسئلہ ہو تو اس طرز زندگی کافی حد تک متاثر ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ زیادہ تر پھیپھڑے یا سانس کے مسائل کو ایک صحت مند اور متوازن طرز زندگی اور خوراک کے علاوہ یوگا کرکے کافی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ Yoga and exercise can be very helpful in keeping the lungs strong

اس کے علاوہ ماہرین کا خیال ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر جیسے پیچیدہ امراض میں بھی یوگا فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ یہی نہیں، ملک میں شائع ہونے والی کئی رپورٹوں اور مطالعات میں انولوم بلوم، کپلاوتی، وستریکا، ورماری، اُجیت اور دیگر قسم کے آسنوں کی باقاعدہ مشق کو فائدہ بند بتایا گیا ہے۔ Yoga and exercise can be very helpful in keeping the lungs strong

قابل ذکر ہے کہ نومبر کا مہینہ دنیا بھر میں پھیپھڑوں کے کینسر سے پیداری کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو اس سے بچاؤ، علاج اور دیگر متعلقہ معلومات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ اس بیماری سے بچاؤ اور علاج کے لیے صحیح سمت میں بروقت کوششیں کی جا سکیں۔ تاہم، ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے اس حوالے سے ماہرین کے ساتھ مزید بات چیت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح کا یوگا پھیپھڑوں کے کینسر کے خلاف فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ Yoga and exercise can be very helpful in keeping the lungs strong

یوگا پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے

بنگلور کے رہائشی یوگا گرو مینو برما کے مطابق ’’باقاعدہ یوگا کا مشق پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہے‘‘۔ یوگا کے دوران سانس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے ہوا کے راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ "عام طور پر، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں تو آپ یوگا نہیں کر سکتے،" انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ پیچیدہ معاملات کے علاوہ، عام طور پر، ڈاکٹر کے مشورے کے بعد، کسی بھی تھراپی یا خصوصی علاج کے دوران تھوڑا سا یوگا آسن کی مشق کی جا سکتی ہے۔

مفید یوگا آسن

انہوں نے وضاحت کی کہ مختلف اقسام کی یوگا پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے میں فائدہ مند ہیں، جب کہ یوگا کے دیگر آسن بھی پھیپھڑوں کو قدرتی طور پر مضبوط بناتے ہیں اور پھیپھڑوں کے کینسر جیسی بیماریوں کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ ان میں بھوجنگسنا، شلواسنا، تریکوناسنا، گاؤموکھاسنا، سیمی ماسندراسنا اہم آسن ہیں۔

مزید پڑھیں:

مینو برما کا کہنا ہے کہ ’پھیپھڑوں کا کینسر ایک پیچیدہ مرض ہے اور اس کے اثرات جسم پر بھی سنگین ہوتے ہیں‘۔ نہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر بلکہ کسی بھی دوسری سنگین بیماری کے دوران بھی یوگا کی مشق شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی ڈاکٹر کی رہنمائی میں ہی یوگا کرنا چاہیے۔